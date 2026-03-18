Mazanec zažívá jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře. V základní části byl s úspěšností 92,54 procenta čtvrtý mezi extraligovými gólmany.
Včetně předkola z 55 třineckých utkání odchytal 42, čímž už vyrovnal počet svých startů z mistrovské sezony 2022 až 2023. Loni zasáhl do 22 utkání.
Změnil jste něco, že se vám v této sezoně tak daří?
Nic výrazně odlišného jsem nedělal, jen jsem dostal víc důvěry, trefovalo mě víc puků. Kluci mi pomohli.
Takže jste dobře připravený?
Jsem v herním rytmu. Ale důležité je, aby si ve dny, kdy máme volno, odpočinula hlava. Tělo je na tom dobře, mám nahráno, natrénováno. Jsem připravený.
Váš brankářský kolega Ondřej Kacetl má pověst fantoma play off. Nepřekvapilo vás, že předkolo jste odstartoval vy?
Většinou jsem play off začínal i v minulých letech, takže uvidíme, co bude dál (Mazanec za pět sezon v Třinci zahajoval vyřazovací část soutěže potřetí, v letech 2022 a 2025 Kacetl – pozn. red.).
Jak prožíváte boj o místo v sestavě?
Úplně v klidu. Oba jsme připraveni pomoct týmu, jsme tady pro tým a akceptujeme svou roli.
Je pro vás výhoda, že jste hráli předkolo play off a neměli dlouhou pauzu?
Pro mě jo. Jsem rád, že jsme hráli a že jsme to dali na tři zápasy (s Olomoucí – pozn. red.). Vydrželi jsem v zápasovém rytmu a ještě jsme si i odpočinuli.
Mohlo by pro vás být předkolo přínosem i vzhledem k tomu, že kvůli olympiádě se extraliga v únoru téměř nehrála?
Snad tomu tak bude. Nemám dlouhé pauzy rád. Pro mě to pak je jako začínat znovu celou sezonu.
Vnímá gólman play off jinak než základní část?
Pro všechny to je jiné. Hrajete o každý zápas, každá chyba může rozhodnout třeba i sedmé utkání. Všichni musejí být hlavami stoprocentně v zápase, v tom, co se zrovna děje.
S Hradcem Králové jste se v play off naposledy potkali před třemi roky ve vítězném finále. Čekáte podobný hokej?
Bude to něco jiného. Kádry obou mužstev se přece jen obměnily, oni mají jiné kluky než tehdy.
Co by na protivníka mohlo platit?
Jako na každý tým detaily, naše hra.
Mohou hrát roli i zkušenosti vašeho mužstva?
Vždycky je hodně aspektů, které hrají roli. V klíčových chvílích to může být i zkušenost, ale hlavní jsou ty detaily. Musíme plnit věci, které si řekneme a jít postupně.
Říká se, že play off všechno maže, ale v této sezoně jste Hradec Králové porazili pouze jednou ze čtyř utkání.
To je pro mě nová informace. Nedívám se dozadu. Je úplně jedno, kolikrát jsme s nimi před tím prohráli. Začíná play off, nová soutěž.
Velkou zásluhu na královehradeckých výsledcích má brankář Stanislav Škorvánek. Co na něj říkáte?
Je to šikovný gólman, má skvělé statistiky. Devět čistých kont, což není náhoda. Musíme dobře zakončovat a cpát se do branky.
Před příchodem do Třince jste dvě sezony působil v Hradci Králové. Jaké máte vzpomínky?
Mají tam hezké náměstí... (usmál se). Ale vážně, vím jak ta organizace funguje, vím, co nás tam čeká.
V Hradci Králové se narodil váš syn. Znamená to něco pro vás?
Je to soupeř jako každý jiný a musíme ho porazit. Na to, jestli se mi tam narodil křeček nebo syn, ohled neberu (usmál se).
Nebude váš potomek soupeřům fandit?
Nefandí jim, to neexistuje.