Tipsport extraliga 2025/26

Syn z Hradce? I kdyby křeček, neberu na to ohled, říká Mazanec před čtvrtfinále

Jiří Seidl
  14:16
„Bude to fofr,“ ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou rychlí, výborní v ofenzívě. K tomu se v této sezoně zlepšili i v obraně,“ komentoval protivníky.
Třinecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku v předkole play off s Olomoucí. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Mazanec zažívá jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře. V základní části byl s úspěšností 92,54 procenta čtvrtý mezi extraligovými gólmany.

Včetně předkola z 55 třineckých utkání odchytal 42, čímž už vyrovnal počet svých startů z mistrovské sezony 2022 až 2023. Loni zasáhl do 22 utkání.

Změnil jste něco, že se vám v této sezoně tak daří?
Nic výrazně odlišného jsem nedělal, jen jsem dostal víc důvěry, trefovalo mě víc puků. Kluci mi pomohli.

Takže jste dobře připravený?
Jsem v herním rytmu. Ale důležité je, aby si ve dny, kdy máme volno, odpočinula hlava. Tělo je na tom dobře, mám nahráno, natrénováno. Jsem připravený.

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Váš brankářský kolega Ondřej Kacetl má pověst fantoma play off. Nepřekvapilo vás, že předkolo jste odstartoval vy?
Většinou jsem play off začínal i v minulých letech, takže uvidíme, co bude dál (Mazanec za pět sezon v Třinci zahajoval vyřazovací část soutěže potřetí, v letech 2022 a 2025 Kacetl – pozn. red.).

Jak prožíváte boj o místo v sestavě?
Úplně v klidu. Oba jsme připraveni pomoct týmu, jsme tady pro tým a akceptujeme svou roli.

Je pro vás výhoda, že jste hráli předkolo play off a neměli dlouhou pauzu?
Pro mě jo. Jsem rád, že jsme hráli a že jsme to dali na tři zápasy (s Olomoucí – pozn. red.). Vydrželi jsem v zápasovém rytmu a ještě jsme si i odpočinuli.

Mohlo by pro vás být předkolo přínosem i vzhledem k tomu, že kvůli olympiádě se extraliga v únoru téměř nehrála?
Snad tomu tak bude. Nemám dlouhé pauzy rád. Pro mě to pak je jako začínat znovu celou sezonu.

Vnímá gólman play off jinak než základní část?
Pro všechny to je jiné. Hrajete o každý zápas, každá chyba může rozhodnout třeba i sedmé utkání. Všichni musejí být hlavami stoprocentně v zápase, v tom, co se zrovna děje.

S Hradcem Králové jste se v play off naposledy potkali před třemi roky ve vítězném finále. Čekáte podobný hokej?
Bude to něco jiného. Kádry obou mužstev se přece jen obměnily, oni mají jiné kluky než tehdy.

Co by na protivníka mohlo platit?
Jako na každý tým detaily, naše hra.

Mohou hrát roli i zkušenosti vašeho mužstva?
Vždycky je hodně aspektů, které hrají roli. V klíčových chvílích to může být i zkušenost, ale hlavní jsou ty detaily. Musíme plnit věci, které si řekneme a jít postupně.

Říká se, že play off všechno maže, ale v této sezoně jste Hradec Králové porazili pouze jednou ze čtyř utkání.
To je pro mě nová informace. Nedívám se dozadu. Je úplně jedno, kolikrát jsme s nimi před tím prohráli. Začíná play off, nová soutěž.

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Velkou zásluhu na královehradeckých výsledcích má brankář Stanislav Škorvánek. Co na něj říkáte?
Je to šikovný gólman, má skvělé statistiky. Devět čistých kont, což není náhoda. Musíme dobře zakončovat a cpát se do branky.

Před příchodem do Třince jste dvě sezony působil v Hradci Králové. Jaké máte vzpomínky?
Mají tam hezké náměstí... (usmál se). Ale vážně, vím jak ta organizace funguje, vím, co nás tam čeká.

V Hradci Králové se narodil váš syn. Znamená to něco pro vás?
Je to soupeř jako každý jiný a musíme ho porazit. Na to, jestli se mi tam narodil křeček nebo syn, ohled neberu (usmál se).

Nebude váš potomek soupeřům fandit?
Nefandí jim, to neexistuje.

Předkolo

Kompletní los

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Syn z Hradce? I kdyby křeček, neberu na to ohled, říká Mazanec před čtvrtfinále

„Bude to fofr," ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou...

18. března 2026  14:16

Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

18. března 2026  13:58

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

V posledních týdnech a měsících se řešilo: Kdo bude vysílat zápasy hokejové reprezentace? O práva usilovalo několik stanic, nakonec se však nic nemění. I nadále budou fanoušci sledovat národní tým na...

18. března 2026  12:45

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Během čtyř sezon, ve kterých působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s...

18. března 2026

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

O dohodě Radima Rulíka s extraligovým Kladnem se šuškalo měsíce. Na hokejovém svazu možná ještě do poslední chvíle doufali, že nabídka na dvouleté prodloužení smlouvy a možnost vést českou...

18. března 2026  6:55

Zacha dvakrát překonal Dobeše, výhru však nakonec slavil český gólman

Nejatraktivnějším zápasem z úterního programu NHL byl pro české fanoušky souboj tradičních rivalů Montrealu s Bostonem. Výhru Canadiens 3:2 po prodloužení 26 zákroky podpořil gólman Jakub Dobeš, za...

18. března 2026  5:28,  aktualizováno  6:29

Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů jsou hlavními důvody, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové...

17. března 2026  18:57

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

17. března 2026  13:17,  aktualizováno  17:04

