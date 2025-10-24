„K té nule chyběl kousek, zamrzí to,“ komentoval závěr duelu Marek Mazanec. Mladoboleslavský Dávid Gríger se prosadil v 60. minutě při hře hostů bez brankáře. „Nafackovali jsme si to tam sami. Všechno jsme udělali, jak jsme měli udělat. Vytěsnili jsme hráče, střelu jsem přečetl, to je sportovní smůla.“
|
Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech
Po Grígerově střele si puk do vlastní branky srazil obránce Patrik Koch obličejem.
„Myslím, že Patrik zasáhl puk horním pyskem,“ pousmál se Mazanec, který připustil, že jinak moc práce neměl. „Dvě třetiny to byl nanuk. Pak na mě začalo něco lítat hlavně ke konci. Dalo se čekat, že hosté budou mít nějaký tlak, když jsme vedli, ale hráli jsme fenomenálně. Přenášíme si to zatím od zápasu k zápasu. Tak super musíme jet i dál.“
Mazanec odchytal minulých šest vítězných duelů. „Měl jsem výbornou letní přípravu. Mára Gryc (kondiční trenér) se o nás skvěle staral, takže zatím se cítím dobře.“
A v čem vidí příčinu nynější skvělé bodové série Ocelářů? „Daří se nám, všichni děláme, co máme. O ničem jiném to není,“ odpověděl. „Každý je hlavou v zápase i v tréninku a funguje to. Chemie v týmu je, ale hlavně zůstáváme nohama na zemi a rubeme dál.“
Třinečtí hokejisté odehráli duel s Mladou Boleslavi ve speciální sadě dresů bez reklam, ale s tradičním logem železáren na prsou. A Mazanec i v nové brankářské výstroji.
|
Ano, beru. Na třineckém ledě. Fanoušci během přestávky tleskali novomanželům
Neměl obavy, jak si na ni v už rozehrané soutěži zvykne? „Vždy jsou dva sety na rok, šlo akorát o ten design, ten se změnil,“ uvedl gólman.
Přesto, nebyl to risk vzít si během vítězné série nové betony, helmu, lapačku a vyrážečku? „Ale nebuďme pověrčiví,“ usmál se a dodal: „Nejtěžší je doufat, že se vám v nové výstroji bude dařit stejně jako v té staré. Dnes je už ale výstroj dělaná tak, že ji vezmu na jeden dva tréninky a můžu v ní skákat do zápasu.“
Design Mazancovy výstroje, jenž je dílem Simony Galejové, vzešel ze soutěže, kterou gólman vyhlásil na začátku roku.
„Vypadl z ní nádherný motiv, který se hodil i k tomu dnešnímu zápasu, k těm dresům. Navíc jsme vyhráli, takže všechno klaplo,“ těšilo brankáře.
Design tvoří znak Třineckých železáren s třemi kladívky v kruhu.
„Od začátku to byl jeden z mých favoritů. Mám rád jednoduchost, protože v té je vždycky krása,“ podotkl Mazanec. Přiznal však, že vybrat ho bylo velmi obtížné. „Spousta návrhů byly vyloženě umělecká díla, ale výstroj bohužel není malířské plátno. Jsem nadšený, kolik lidí se do soutěže zapojilo,“ děkoval autorům nápadů.