Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

Jiří Seidl
  21:06
Jen osm vteřin chybělo brankáři třineckých hokejistů Marku Mazancovi, aby udržel potřetí v tomto ročníku extraligy čisté konto. Gól ale Oceláře příliš mrzet nemusel, Mladou Boleslav porazili 2:1 a naplno bodovali pošesté za sebou. Ba co víc, v každém z minulých dvanácti duelů získali nejméně bod.
Třinecký brankář Marek Mazanec v nové výstroji vyráží hokejkou puk před...

Třinecký brankář Marek Mazanec v nové výstroji vyráží hokejkou puk před obráncem Patrikem Kochem a mladoboleslavským útočníkem Miksem Indrašisem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...
Třinecký brankář Marek Mazanec lapačkou vyráží puk po střele mladoboleslavského...
Mela hokejistů před brankou Mladé Boleslavi.
Mladoboleslavský Vojtěch Malínek brání třineckého Petra Sikoru.
13 fotografií

„K té nule chyběl kousek, zamrzí to,“ komentoval závěr duelu Marek Mazanec. Mladoboleslavský Dávid Gríger se prosadil v 60. minutě při hře hostů bez brankáře. „Nafackovali jsme si to tam sami. Všechno jsme udělali, jak jsme měli udělat. Vytěsnili jsme hráče, střelu jsem přečetl, to je sportovní smůla.“

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Po Grígerově střele si puk do vlastní branky srazil obránce Patrik Koch obličejem.

„Myslím, že Patrik zasáhl puk horním pyskem,“ pousmál se Mazanec, který připustil, že jinak moc práce neměl. „Dvě třetiny to byl nanuk. Pak na mě začalo něco lítat hlavně ke konci. Dalo se čekat, že hosté budou mít nějaký tlak, když jsme vedli, ale hráli jsme fenomenálně. Přenášíme si to zatím od zápasu k zápasu. Tak super musíme jet i dál.“

Mazanec odchytal minulých šest vítězných duelů. „Měl jsem výbornou letní přípravu. Mára Gryc (kondiční trenér) se o nás skvěle staral, takže zatím se cítím dobře.“

A v čem vidí příčinu nynější skvělé bodové série Ocelářů? „Daří se nám, všichni děláme, co máme. O ničem jiném to není,“ odpověděl. „Každý je hlavou v zápase i v tréninku a funguje to. Chemie v týmu je, ale hlavně zůstáváme nohama na zemi a rubeme dál.“

Třinečtí hokejisté odehráli duel s Mladou Boleslavi ve speciální sadě dresů bez reklam, ale s tradičním logem železáren na prsou. A Mazanec i v nové brankářské výstroji.

Ano, beru. Na třineckém ledě. Fanoušci během přestávky tleskali novomanželům

Neměl obavy, jak si na ni v už rozehrané soutěži zvykne? „Vždy jsou dva sety na rok, šlo akorát o ten design, ten se změnil,“ uvedl gólman.

Přesto, nebyl to risk vzít si během vítězné série nové betony, helmu, lapačku a vyrážečku? „Ale nebuďme pověrčiví,“ usmál se a dodal: „Nejtěžší je doufat, že se vám v nové výstroji bude dařit stejně jako v té staré. Dnes je už ale výstroj dělaná tak, že ji vezmu na jeden dva tréninky a můžu v ní skákat do zápasu.“

Třinecký brankář Marek Mazanec lapačkou vyráží puk po střele mladoboleslavského Dávida Grígera.

Design Mazancovy výstroje, jenž je dílem Simony Galejové, vzešel ze soutěže, kterou gólman vyhlásil na začátku roku.

„Vypadl z ní nádherný motiv, který se hodil i k tomu dnešnímu zápasu, k těm dresům. Navíc jsme vyhráli, takže všechno klaplo,“ těšilo brankáře.

Design tvoří znak Třineckých železáren s třemi kladívky v kruhu.

„Od začátku to byl jeden z mých favoritů. Mám rád jednoduchost, protože v té je vždycky krása,“ podotkl Mazanec. Přiznal však, že vybrat ho bylo velmi obtížné. „Spousta návrhů byly vyloženě umělecká díla, ale výstroj bohužel není malířské plátno. Jsem nadšený, kolik lidí se do soutěže zapojilo,“ děkoval autorům nápadů.

17. kolo

18. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.