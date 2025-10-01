Tipsport extraliga 2025/26

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Jiří Seidl
  8:00
Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v duelu s obhájci titulu Kometou Brno, ve kterém padl jen jeden gól, udržel čisté konto.
Hokejisté Třince a Brna Petr Vrána Kristián Pospíšil, Jakub Kos a Martin...

Hokejisté Třince a Brna Petr Vrána Kristián Pospíšil, Jakub Kos a Martin Marinčin (zleva) se přetlačují před třineckým brankářem Markem Mazancem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v...
Útočník třineckých Ocelářů Daniel Kurovský po souboji s brněnským Tomášem...
Třinecký brankář Marek Mazanec a brněnský útočník Adam Zbořil sledují puk.
Třinecký útočník Michal Kovařčík si najíždí před brankáře Aleše Stezku.
9 fotografií

Jak náročné bylo držet jednobrankové vedení?
Takové zápasy jsou těžké ani ne fyzicky nebo na počet střel, ale mentálně, nesmíte udělat chybu.

Je pro vás první nula v sezoně hodně důležitá?
Že mám nulu, nijak nehrotím. Pro mě to není důležité, pro mě je důležité, že jsme jako tým do jednoho udělali dobrou práci a máme body.

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Pomohlo vám, že jste hodně střel včas viděl, když vaši obránci výborně čistili prostor před vámi?
Kluci to tam čistí, to je nádhera... Spoustu jsem toho viděl, něco jsme si našel a hlavně děláme, co máme. To je důležité, a proto bereme tři body.

Přesto i hosté měli nějaké šance.
Přišlo mi, že jich tam ale moc nebylo, spíše až ke konci. Musel jsem udržet hlavu v pozoru a když bylo třeba, něco chytit. A i kluci spoustu střel zblokovali. Od každého to byl výborný výkon.

Co se změnilo, že jste proti Brnu hráli s mnohem větší energií a elánem, než v neděli s Kladnem?
Myslím, že jsme si každý sáhli do svědomí a nechali tam všechno, každý se soustředil na sto procent.

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v Třinci.
Hokejisté Třince a Brna Petr Vrána Kristián Pospíšil, Jakub Kos a Martin Marinčin (zleva) se přetlačují před třineckým brankářem Markem Mazancem.
Útočník třineckých Ocelářů Daniel Kurovský po souboji s brněnským Tomášem Zohornou padá před gólmana Aleše Stezku.
Třinecký brankář Marek Mazanec a brněnský útočník Adam Zbořil sledují puk.
9 fotografií

Doma jste vyhráli všech pět dosavadních zápasů. Je to velké povzbuzení na startu sezony?
To nesmíme zakřiknout... Jsme za to vděční a jedeme dál.

Zdá se, že vy osobně jste ve výborné pohodě. Souhlasíte?
... Pšššt, ať to nevyplašíme. Nebudeme to přeceňovat, protože jak se říká po každém posvícení přichází průjem, takže budeme pokorní a dělat vše pro to, aby to pokračovalo.

Přesto se určitě cítíte dobře, ne?
Cítím se teď dobře a budu doufat, že to vydrží.

Šťastné plácnutí i brněnské trápení. Chybí nám elán, říká Ščotka po prohře v Třinci

K tomu vévodíte statistikám brankářů extraligy...
Další zápas to může být jinak, dostanete pět fíků z šesti střel a statistiky se otočí. Je to zásluha celého týmu. Samozřejmě jsem rád, že to takto vypadá, ale nejpodstatnější je, že bodujeme.

Takže lze říct, že jde o týmově povedený vstup do sezony?
Bodově ano, ale musíme být upřímní, že jsme ty zápasy kolikrát neodehráli správně.

Mohou vám pomoci nynější čtyři domácí zápasy v řadě, když extraliga běží zhruba ob den?
Mně to nevadí, raději budu hrát než trénovat, ale na druhou stranu je potřeba někdy i trénovat. Jsme ale výborně fyzicky vybavení, jsme mladí kluci, takže úplně v klidu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
