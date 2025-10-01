Jak náročné bylo držet jednobrankové vedení?
Takové zápasy jsou těžké ani ne fyzicky nebo na počet střel, ale mentálně, nesmíte udělat chybu.
Je pro vás první nula v sezoně hodně důležitá?
Že mám nulu, nijak nehrotím. Pro mě to není důležité, pro mě je důležité, že jsme jako tým do jednoho udělali dobrou práci a máme body.
|
Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí
Pomohlo vám, že jste hodně střel včas viděl, když vaši obránci výborně čistili prostor před vámi?
Kluci to tam čistí, to je nádhera... Spoustu jsem toho viděl, něco jsme si našel a hlavně děláme, co máme. To je důležité, a proto bereme tři body.
Přesto i hosté měli nějaké šance.
Přišlo mi, že jich tam ale moc nebylo, spíše až ke konci. Musel jsem udržet hlavu v pozoru a když bylo třeba, něco chytit. A i kluci spoustu střel zblokovali. Od každého to byl výborný výkon.
Co se změnilo, že jste proti Brnu hráli s mnohem větší energií a elánem, než v neděli s Kladnem?
Myslím, že jsme si každý sáhli do svědomí a nechali tam všechno, každý se soustředil na sto procent.
Doma jste vyhráli všech pět dosavadních zápasů. Je to velké povzbuzení na startu sezony?
To nesmíme zakřiknout... Jsme za to vděční a jedeme dál.
Zdá se, že vy osobně jste ve výborné pohodě. Souhlasíte?
... Pšššt, ať to nevyplašíme. Nebudeme to přeceňovat, protože jak se říká po každém posvícení přichází průjem, takže budeme pokorní a dělat vše pro to, aby to pokračovalo.
Přesto se určitě cítíte dobře, ne?
Cítím se teď dobře a budu doufat, že to vydrží.
|
Šťastné plácnutí i brněnské trápení. Chybí nám elán, říká Ščotka po prohře v Třinci
K tomu vévodíte statistikám brankářů extraligy...
Další zápas to může být jinak, dostanete pět fíků z šesti střel a statistiky se otočí. Je to zásluha celého týmu. Samozřejmě jsem rád, že to takto vypadá, ale nejpodstatnější je, že bodujeme.
Takže lze říct, že jde o týmově povedený vstup do sezony?
Bodově ano, ale musíme být upřímní, že jsme ty zápasy kolikrát neodehráli správně.
Mohou vám pomoci nynější čtyři domácí zápasy v řadě, když extraliga běží zhruba ob den?
Mně to nevadí, raději budu hrát než trénovat, ale na druhou stranu je potřeba někdy i trénovat. Jsme ale výborně fyzicky vybavení, jsme mladí kluci, takže úplně v klidu.