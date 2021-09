Mazance v Hradci vítali, on si pak odvezl body do Třince

Možná ale právě tento moment a hlavně chvíle, které následovaly, Mazance utvrdily, že v létě udělal v kariéře dobrý krok. On sám totiž už žádnou další nedostal a jeho spoluhráči naopak tři vstřelili.



„Jsem spokojený, byl to dobrý hokej z obou stran. Hradec byl výborně takticky připravený. Zaplaťpánbůh, že jsme dali góly. První byl hezký, Andy (Nestrašil) to tam krásně vyvěsil. Další dva byly udřené. Pramenily ale z toho, že jsme si pro to šli celý zápas,“ uvedl Mazanec po svém návratu do Hradce, kde strávil dvě sezony poté, co ukončil pětileté působení v zámoří.

K výhře pomohl 24 úspěšnými zákroky. „Čtyřicet minut toho bylo dost. Na konci jsme si to už pak spíš hlídali. Jinak ale Hradečtí šance měli, byl to dobrý hokej. Jsme spokojení, tekli jsme 0:2, a otočili zápas. Tohle ukazuje sílu týmu,“ prohlásil.

Poprvé inkasoval v 6. minutě po střele finského útočníka Ahtiho Oksanena z pozice mezi kruhy. „Bylo to navíc tečované a do protipohybu pod vyrážečku. Byla to hodně těžká střela, tam já prostě nedosáhnu,“ prohlásil Mazanec, který před první pauzou dostal ještě gól v oslabení, když se prosadil kanadský bek v hradeckých službách Graeme McCormick.

S oběma střelci se na východě Čech nepotkal, protože přišli do Mountfieldu až před sezonou. Jeho bývalý klub podle něj dobře posílil. „Myslím, že se tým změnil k lepšímu. Zdá se mi, že nabrali hráče, kteří nad tím daleko víc přemýšlí. Taky se mi zdá, že i trenéři se daleko lépe připravují, nějak to na mě působí, že tým tady teď víc uvnitř žije,“ doplnil k výběru kouče Tomáše Martince.

Mazanec sice do Hradce přijel jako soupeř, ale v úvodu zápasu to na reakci diváků nebylo znát, hradečtí fanoušci totiž před zápasem po oznámení, že bude chytat, vyvolávali Mazancovo jméno. „Tohle je nádhera, že lidi nezapomínají. Kulisa tady byla vždycky dobrá a vždycky bude. V Hradci se hraje dobře. Byl jsem rád, že si tady zachytám. Fantastický zápas měl na druhé straně Štěpán Lukeš,“ ocenil bývalého parťáka, „dostal takové branky, které pramení z tlaku kolem brány.“

Radek Smoleňák (uprostřed) z Hradce Králové před třineckým brankářem Markem Mazancem. Brání ho Marian Adámek.

On sám se potýkal s něčím podobným: „Hradec takhle hrál taky celý zápas. Mně tam lítaly takové puky tečované z krkolomných pozic od Radka Smoleňáka, že jsem to ani nechápal. To je prostě on.“

Právě hradecký kapitán mu dělal velké problémy. „Hraje na hraně pravidel, je provokatér, má v týmu svoji roli. Dělá takové šaškárny pořád. Počítal jsem s tím, že se tam o mě bude otírat celý zápas,“ uvedl Mazanec.