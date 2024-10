I díky Nickovi brali Plzeňští bod, ocenil syna třinecký trenér Malík

Před utkáním si napsali jenom zprávu. Ani se nesešli. A pak se otec a syn Malíkové postavili proti sobě.

Co ve zprávě, kterou si poslali, bylo? „To si nechám pro sebe,“ odpověděl Nick, který utkání s Třincem neměl v kalendáři nijak speciálně podtržené. „Těším se na každý zápas. Baví mě dělat rozdíl ve hře, když něco chytnu navíc, dobře rozehraju. Neberu to ani jako práci, Baví mě to.

Malík mladší si pochvaluje, když může být na ledě. Tentokrát do něj šel po třech utkáních, v nichž chytal Dávid Hrenák.

Tvrdí, že utkání bral úplně normálně. Nijak neprožíval, že má tátu na vedlejší střídačce. „Asi by bylo zajímavější, kdyby proti mě hrál,“ podotkl gólman, který v Třinci s extraligovým hokejem začínal.

Na svou premiéru ve Werk Aréně by však raději nevzpomínal. „Nebyla moc pěkná,“ uvedl. „Byl jsem mladý kluk. Nebylo to pro mě lehké, šel jsem chytat proti Varům, které byly v té době docela rozjeté. Zkušenost to ale byla.“

Oceláři tehdy s Karlovými Vary prohráli 1:6.

Zato v neděli byl Malík nejlepším hráčem hostů. „Chytal dobře, svůj tým podržel,“ ocenil soupeře třinecký útočník Libor Hudáček, který dal dva góly včetně proměněného rozhodujícího nájezdu. Leč několik šancí mu gólman chytil. Mimo jiné vyrazil jeho střelu, která šla do odkryté branky...

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

„Mám to nastavené tak, že když už nic nemůžu dělat, nastavím něco, třeba palec. Nikdy nevíte, co se stane. V tomto případě jsem puk celou dobu sledoval a bylo jasné, že bude střílet. Instinkt byl, abych tam skočil,“ popsal Malík svůj zásah.

„Ten zákrok jsem zrovna viděl. Byl moc hezký. Ale úplně jsem Nicka nepozoroval, měl jsem svoji práci. Utkání se mu ale povedlo. Určitě i díky němu Plzeň brala aspoň bod,“ ocenil Malík syna.

Nicka v nezlomilo, že dostal gól už v 65. vteřině utkání a že jeho tým po první třetině prohrával 0:2. „Otec mě odmala vedl, že naděje umírá poslední. Do poslední vteřiny nevíte, co se může stát,“ připomněl gólman.

Radost hokejistů Plzně po trefě do třinecké branky.

Marek Malík potvrdil, že mezi ním a syny byla vždy velká soutěživost. „K ní jsem se kluky snažil tlačit,“ řekl.

Připustil, že měl v hlavě, že duel s Nickem byl jejich prvním vzájemným extraligovým soubojem. „Ale každý bojujeme za svůj tým, on chtěl porazit mě a já jeho. Ale přál jsem mu, aby se mu dařilo, i když potřebujeme dávat góly.“

Brankář bod bral. „Proti Třinci je dobrý,“ uznal. „Ale když jsme stav otočili na 2:3, sahali jsme po třech bodech, anebo aspoň po dvou. Měli jsme šance, ale Třinečtí ukázali kvalitu. Nedělají chyby, drží systém. My se potřebujeme naučit nebýt rozlítání. Naši kluci ale ze sebe vydali maximum.“