Velké zbraně Komety? Přesilovky a nebezpečné brejky, říká Kvapil

Série startuje ve středu a ve čtvrtek na libereckém ledě a Marek Kvapil v ní půjde proti týmu, se kterým v roce 2017 slavil mistrovský titul - mimochodem, po finálové výhře právě nad Bílými Tygry Liberec.

„Bude to pro mě asi trošku jiný zápas než ostatní, ale myslím, že jinak než proti Třinci nebo Plzni hrát nebudu,“ řekl Kvapil. „Prvních pár střídání na to budu asi myslet a pak už to bude klasické play off.“

Na co si musíte dát ze strany Komety hlavní pozor?

Na jejich přesilovky a nebezpečné brejky. Celá liga ví, jak to hrají. Ale oni mají celkově vyrovnaný tým a v brance Čiliaka, který chytá dobře. Zkusíme se na to soustředit a uvidíme.

Prý si kouč Pešán vyžádal vaše rady...

Ano, ale byly to jen obecné věci, které už sám věděl. Jen se potřeboval ujistit.

Vzpomněli jste si v kabině na téměř rok starý výrok spoluhráče Hudáčka, že třetí titul v řadě už Kometa nezíská?

Taky jsem to četl. Někdy člověk něco řekne a pak se mu to vrací... Samozřejmě že Kometa má šanci i letos.

Nevyděsilo vás, jak Kometa ve čtvrtfinále přejela Hradec?

Ne. Proč by mělo? Třinec taky porazil Vítkovice 4:0. Každá série je jiná.

Je výhoda, že první dva zápasy hrajete doma?

Proti takovým týmům už to žádná velká výhoda není, možná když se bude hrát sedmý zápas. Ale ze začátku to bude vyrovnané, ať se bude hrát venku nebo doma.

V základní části jste nasbíral 57 bodů, ale původně to vypadalo ještě na víc. Souhlasíte?

Ony ty průměry ze začátku sezony později moc nevycházejí. Je to těžké. Měl jsem problémy s menším zraněním a snažil jsem se trošku víc trénovat a připravit se na play off, takže jsem musel lehce obětovat závěr sezony. Ale to mi nevadí, měli jsme nahráno, vedli jsme tabulku a tým šlapal. Možná mě to na konci základní části ovlivnilo, ale teď se cítím dobře.

V úvodu sezony jste nastupoval s Michalem Bulířem, který pak odešel do KHL, nyní v útoku spolupracujete hlavně s Tomášem Filippim. Jaký je to rozdíl?

Každý hráč je trochu odlišný. Záleží, co si k tomu řekneme a jak se jeden druhému přizpůsobíme. S Tomášem je to jiné, snaží se víc nahrávat, Bulda byl víc koncový hráč.

Brno má v sestavě hráče, kteří umí zabrnkat na nervy soupeře. Umíte si i vy na ledě rýpnout?

Snažím se to spíš nedělat, moc mi to nedává. V play off jsou ale víc vyhecované zápasy, jsem v tom víc zažraný a hodně mě to baví. Takže určitě budu nepříjemný.

Trenér Pešán mezi novináři říkal, že vás na tréninku porazil v nájezdech. Co vy na to?

No dobrý, tak jo, porazil mě. Nechám vás při tom, chci se dostat na přesilovky. (směje se).