Těší mě, že jsme se nesložili, hledá vítkovický Kalus pozitiva

Navíc v početní převaze. Čím to, že jste v přesilovce zabrali, když v minulém utkání vám moc nešly a ani první dvě proti Třinci jste nevyužili?

Dneska jsme přesilovky nehráli vůbec špatně. I v první třetině nám chyběl kousek, kdy Mueller střílel z první, puk prošel mezi nohama gólmana, ale odrazil se vedle branky. Máme na čem stavět.

Viděl jste při těch svých gólových nahrávkách spoluhráče, anebo jste jim kotouč poslal naslepo?

U toho třetího jsem slyšel Lakyho (Lakatoše), jak řve z druhé vlny, ale dával jsem mu to tam de facto naslepo.

A Percyho při druhém gólu?

Sjel si dolů, byla tam střela do Lakyho, dloubnul jsem to na Percyho, který vystřelil.

Jaká vůbec byla třetí třetina z vašeho pohledu?

Dostali jsme v ní trochu smolného góla v oslabení, kdy se puk odrazil od našeho obránce. Věděli jsme, že ty krosy hrají, ale bohužel stalo se. Pak jsme vzápětí dostali další a v tu chvíli to s námi vypadalo hodně špatně.

Devadesát šest vteřin před koncem jste si brali oddechový čas. Namalovali vám trenéři něco speciálního?

My víme, kdo tam má chodit a co má dělat. Ale připomněli jsme si to a v tom konci to bylo trošku i o štěstí, že se ke mně odrazil puk a mohl jsem ho nahrát Lakymu.