Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

  9:56
Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle pravidel platit. Hlavní arbitři Adam Kika a Tomáš Mejzlík přesilovkový gól ve 4. minutě po kontrole u videa chybně neuznali. Podle Pešinova vyjádření na webu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje ale chyboval brankový videorozhodčí, který byl již potrestaný.
Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic. | foto: ČTK

„Rozhodčí utkání ze strany brankového videorozhodčího neobdrželi na monitor do boxu časoměřičů všechny záběry televizního vysílání, které byly k dispozici a které potvrzovaly, že se nejednalo o nahrávku rukou,“ uvedl Pešina ke spornému momentu. Brankový videorozhodčí dostal pokutu ve výši 100 procent zápasového paušálu a byla mu zrušena delegace na extraligová utkání do 12. prosince.

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Kalus v přesilovce skóroval poté, co Anthony Nellis sice zahrál puk rukou, ale ještě jej před zakončením svého spoluhráče tečoval čepelí hokejky. Liberec si ale po gólu domácích vzal takzvanou trenérskou výzvu a rozhodčí původně uznanou branku odvolali.

„Rozhodčí situaci vyhodnotili zprvu na ledě správně. Následná výzva hostujícího týmu na přihrávku rukou v útočném pásmu měla být naopak prohlášena za neúspěšnou, tedy dosažení gólu mělo být potvrzeno a hostující tým měl obdržet menší trest za zdržování hry,“ přiznal Pešina.

Na chybu rozhodčí po utkání upozornil i vítkovický kouč Václav Varaďa.

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit

„Ptal jsem se rozhodčích, jestli viděli zásah rukavicí a řekli mi, že ano, pak jsem se zeptal, jestli viděli zásah holí od Nellise a řekli, že ne. Na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem po třetině samozřejmě viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ řekl Varaďa na tiskové konferenci.

Ostravský klub televizní záběry, které potvrzovaly chybu rozhodčích, pustil fanouškům v průběhu druhé třetiny i na kostce na ledem. Vítkovice nakonec zápas vyhrály 4:2.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

