Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

„Rozhodčí utkání ze strany brankového videorozhodčího neobdrželi na monitor do boxu časoměřičů všechny záběry televizního vysílání, které byly k dispozici a které potvrzovaly, že se nejednalo o nahrávku rukou,“ uvedl Pešina ke spornému momentu. Brankový videorozhodčí dostal pokutu ve výši 100 procent zápasového paušálu a byla mu zrušena delegace na extraligová utkání do 12. prosince.
|
Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí
Kalus v přesilovce skóroval poté, co Anthony Nellis sice zahrál puk rukou, ale ještě jej před zakončením svého spoluhráče tečoval čepelí hokejky. Liberec si ale po gólu domácích vzal takzvanou trenérskou výzvu a rozhodčí původně uznanou branku odvolali.
„Rozhodčí situaci vyhodnotili zprvu na ledě správně. Následná výzva hostujícího týmu na přihrávku rukou v útočném pásmu měla být naopak prohlášena za neúspěšnou, tedy dosažení gólu mělo být potvrzeno a hostující tým měl obdržet menší trest za zdržování hry,“ přiznal Pešina.
Na chybu rozhodčí po utkání upozornil i vítkovický kouč Václav Varaďa.
|
Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit
„Ptal jsem se rozhodčích, jestli viděli zásah rukavicí a řekli mi, že ano, pak jsem se zeptal, jestli viděli zásah holí od Nellise a řekli, že ne. Na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem po třetině samozřejmě viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ řekl Varaďa na tiskové konferenci.
Ostravský klub televizní záběry, které potvrzovaly chybu rozhodčích, pustil fanouškům v průběhu druhé třetiny i na kostce na ledem. Vítkovice nakonec zápas vyhrály 4:2.