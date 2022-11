Ostatní už s námi musejí počítat, prohlásil vítkovický gólman Kalus

A i to je důvod výborného vstupu Vítkovic do sezony. Poté, co ve středu vyhrály v Třinci 2:1 na nájezdy, jsou po 18 zápasech druhé tři body za vedoucími Pardubicemi. Před reprezentační pauzou je ještě čeká dnešní duel se Spartou Praha. Tu hostí od 17.30.

„Ukazujeme, že ostatní už s námi musejí počítat. Navíc máme zraněné útočníky Petera Muellera a Lukáše Krenželoka a obránce Juraje Mikuše. Až se vrátí, budeme ještě silnější,“ upozornil Marek Kalus, jenž gólem na 1:1 pomohl ke středečnímu vítězství.

„Tobi (Lindberg) mi pěkně přihrál, když jsme šli dva na jednoho,“ popisoval Kalus svou trefu, pátou v této sezoně. „Nějak jsem se ocitl před brankou a vystřelil mezi nohy.“

Vítkovičtí ale zhruba první polovinu utkání čelili velkému náporu domácích. „Bylo to, jak jsme čekali, že na nás vletí,“ uvedl Kalus. „První třetinu byli lepší. O přestávce jsme si řekli, že se musíme zlepšit, více se tlačit do branky, napadat, a hned jsme se dostávali do šancí.“

Kalus přiznal, že nečekali, že derby bude pouze o jednom dvou gólech. „Ale Třinec má hodně dobře propracovanou obranu, takže jsme věděli, že šancí moc nebude.“

ONLINE: Vítkovice vs. Sparta podrobná reportáž od 17:30

Vítkovice zvítězily v Třinci podruhé v tomto extraligovém ročníku. Předtím uspěly 5:3.

„Vždycky potěší porazit Třinec, a obzvláště na jeho ledě,“ řekl Kalus. „Už je však na nich vidět, že jsou na tom lépe, než když jsme tu hráli první zápas. I když ani tehdy to nebylo jednoduché. Třinečtí mají pořád velmi kvalitní tým.“ Na nájezdy si netroufal?

„Věřil jsem si, ale máme jiné střelce, kteří jsou vybraní. Jsem rád, že jim to tam padlo,“ odpověděl Kalus, který v dorostu jednu sezonu v Třinci působil. „To už je dávno. To jsme ještě hráli ve staré hale. Ale byl jsem tu spokojený. Třinec je skvělá organizace. Na úrovni.“