Tipsport extraliga 2025/26

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

Jiří Seidl
  22:22
První nájezd zakončil bekhendem pod břevno. Druhý střelou k pravé tyči. Marek Hrivík v 11. kole extraligy rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Třinci 5:4 na nájezdy. „Byl to důležitý zápas, potřebovali jsme body, ale nemůžeme být spokojeni se začátkem, dvakrát jsme byli dole, to musíme do dalšího utkání zlepšit,“ připomněl Hrivík stav 0:2 a 2:4.
Útočník Vítkovic Marek Hrivík sráží na led třineckého Miloše Romana.

Útočník Vítkovic Marek Hrivík sráží na led třineckého Miloše Romana. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký Martin Marinčin a vítkovický Chad Yetman bojují u mantinelu.
Vítkovický útočník Anthony Nellis střelou mezi betony třineckého brankáře...
Choero třineckých fanoušků.
Hokejisté Třinec se radují z vedoucího gólu, čelem je jeho střelec Ondřej...
9 fotografií

Co vás zvedlo?
Semkli jsme se jako chalani. Potřebovali jsme pevněji chytit hokejky a zamakat. A podržel nás Hrášek (brankář Dominik Hrachovina). Bylo to týmové vítězství. Určitě se ukázal charakter mužstva. Jedeme dál.

Jel jste třetí a pak poslední, šestý nájezd. Je pro střelce výhoda, když ví, že může rozhodnout?
Hlavně jsem věděl, že jejich gólman (Ondřej Kacetl) je velmi dobrý, tak jsem chtěl vyzkoušet něco jiného, nějak ho překvapit, a tak jsem při druhém nájezdu vystřelil.

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Předtím jste uspěl blafákem zakončeným bekhendem pod horní tyčku. Hned po vás se stejně prosadil třinecký Libor Hudáček. Co jste tomu říkal?
Samozřejmě jsem nechtěl, aby Hudy dal gól, ale on ty nájezdy umí, dokazuje to v kariéře. Jsem ale rád, že mu to dneska moc nešlo (podruhé už Hudáček neuspěl).

Váš trenér Václav Varaďa si už ve čtvrté minutě, když jste prohrávali 0:2 bral oddechový čas. Uklidňoval vás?
To si nemyslím, spíše jsme potřebovali nějaký impulz, trochu se probrat a začít hrát naplno. Začátek nám nevyšel, ale věřím, že v dalším utkání to bude lepší.

Takže vás trenér spíše seřval?
Dá se to tak říct, trochu ano. Určitě.

Vítkovický obránce Samuel Kňažko padá po střetu s třineckým Richardem Nedomlelem.

Derby jste hrál poprvé. Poznal jste, co obnáší?
Víme, že Třinec hraje super hokej, mají tituly, vyhrávají. Věděli jsme, že to bude důležitý zápas pro všechny, kteří jsme v klubu. Vždy je tady těžké hrát, co jsme slyšel, a dneska jsem se o tom přesvědčil. O to je cennější, že si odsud odvážíme body.

Václav Varaďa odstartoval úspěšnou třineckou éru. Motivoval vás?
To nebylo potřeba. Všichni jsme věděli, že dnes musíme hrát trochu i pro něho, takže jsme rádi, že jsme mu dopřáli vítězství.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
8. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

První nájezd zakončil bekhendem pod břevno. Druhý střelou k pravé tyči. Marek Hrivík v 11. kole extraligy rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Třinci 5:4 na nájezdy. „Byl to důležitý zápas,...

3. října 2025  22:22

Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

3. října 2025  20:29

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma...

3. října 2025  15:31

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Premium

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho schopnosti lapat a vyrážet puky prudce vypálené nejlepšími profesionály. Útěku z rudé klece ovšem hokejový...

3. října 2025

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

3. října 2025

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

Voženílek má zlomenou kost v noze, bez hokeje může být dva měsíce

Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze....

2. října 2025  21:45

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Rozhodnutý stav, 49. minuta zápasu. Zajímavé momenty už příliš neočekáváte. Jenže Andrej Mišurov a Adam Húska se rozhodli diváky rozproudit a duel hokejové KHL mezi Omskem a Vladivostokem zpestřili...

2. října 2025  15:14

Koukejte, už vydělávám nejvíc! V rodině je další milionář, trumfl oba starší bratry

Ti tři toho mají nespočet společného. Elegantní bruslení, šikovné ruce, nápaditost. Logicky také příjmení a soutěž, v níž hrají. A od středy také výjimečný status milionářů. Hokejoví bratři Hughesovi...

2. října 2025

Září bylo povedené. Michal Kovařčík si chválí třinecké výsledky

Hokejovým Ocelářům Třinec stačil k úterní výhře nad Kometou Brno jeden gól. Třinečtí potvrdili výborný vstup do sezony, byť uznávají, že jejich výkony nejsou nejlepší. „Bodově nám start vyšel, ale...

2. října 2025  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.