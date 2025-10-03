Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

Co vás zvedlo?
Semkli jsme se jako chalani. Potřebovali jsme pevněji chytit hokejky a zamakat. A podržel nás Hrášek (brankář Dominik Hrachovina). Bylo to týmové vítězství. Určitě se ukázal charakter mužstva. Jedeme dál.
Jel jste třetí a pak poslední, šestý nájezd. Je pro střelce výhoda, když ví, že může rozhodnout?
Hlavně jsem věděl, že jejich gólman (Ondřej Kacetl) je velmi dobrý, tak jsem chtěl vyzkoušet něco jiného, nějak ho překvapit, a tak jsem při druhém nájezdu vystřelil.
Předtím jste uspěl blafákem zakončeným bekhendem pod horní tyčku. Hned po vás se stejně prosadil třinecký Libor Hudáček. Co jste tomu říkal?
Samozřejmě jsem nechtěl, aby Hudy dal gól, ale on ty nájezdy umí, dokazuje to v kariéře. Jsem ale rád, že mu to dneska moc nešlo (podruhé už Hudáček neuspěl).
Váš trenér Václav Varaďa si už ve čtvrté minutě, když jste prohrávali 0:2 bral oddechový čas. Uklidňoval vás?
To si nemyslím, spíše jsme potřebovali nějaký impulz, trochu se probrat a začít hrát naplno. Začátek nám nevyšel, ale věřím, že v dalším utkání to bude lepší.
Takže vás trenér spíše seřval?
Dá se to tak říct, trochu ano. Určitě.
Derby jste hrál poprvé. Poznal jste, co obnáší?
Víme, že Třinec hraje super hokej, mají tituly, vyhrávají. Věděli jsme, že to bude důležitý zápas pro všechny, kteří jsme v klubu. Vždy je tady těžké hrát, co jsme slyšel, a dneska jsem se o tom přesvědčil. O to je cennější, že si odsud odvážíme body.
Václav Varaďa odstartoval úspěšnou třineckou éru. Motivoval vás?
To nebylo potřeba. Všichni jsme věděli, že dnes musíme hrát trochu i pro něho, takže jsme rádi, že jsme mu dopřáli vítězství.