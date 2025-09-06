Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Aby se s námi hrálo těžko. Kapitán Hrivík chce kolem Vítkovic vytvořit auru

Pavel Grossmann
  17:00
Nakoukl do NHL, spoustu zkušeností nasbíral ve švédském Leksandu, se slovenskou reprezentací vybojoval jako kapitán bronz na olympiádě. Nyní 34letý útočník Marek Hrivík povede v roli kapitána extraligové Vítkovice.
foto: Jiří Seidl, MF DNES

Vítkovický obránce Samuel Kňažko na tréninku před startem nové sezony.
Slovenský obránce Samuel Kňažko na tréninku vítkovických hokejistů.
Vítkovický brankář Lukáš Klimeš zasahuje na tréninku.
Zatím poslední vítkovická posila slovenský obránce Samuel Kňažko.
„Jsem moc rád, že jsem právě tady. A budu chtít týmu pomoct tím, co jsem se doposud v kariéře naučil,“ povídal Marek Hrivík před startem nové sezony, kterou Vítkovice otevřou ve středu střetnutím v Karlových Varech.

Marku, tým si vás vybral jako kapitána, trenéři volbu potvrdili. Co to pro vás znamená?
Je to pocta. Ale všichni to bereme tak, že tým má více lídrů. Je tam více lidí, kteří dokážou držet partu pohromadě. Máme tam zkušené hráče, mladé kluky, je to rozmanitá kabina. Na sezonu se fakt moc těším, parta je skvělá.

Ve Švédsku jste byl pevně usazený, stálice kádru Leksandu. Co vás přimělo ke změně? Chtěl jste blíže domovu a rozhlížel jste se, nebo se Vítkovice ozvaly první?
Bylo to v takovém podtónu. Moje priorita byla trochu změnit prostředí, hlavně po psychické stránce. Měl jsem pocit, že potřebuju trochu změnu, impulz, posunout se na jiné místo. Z toho vyplývala česká extraliga. Pocházím ze Žiliny a jsem rád, že to vyšlo takhle na Vítky. Mám to domů blízko a můžu spojit hokej s tím, že po dlouhých letech si můžu odskočit a být s rodinou i přáteli.

Hrivík v dresu Leksandu:

V české extralize vás čeká premiéra. Říká se o ní, že je kvalitní, ale o švédské se traduje, že je ještě výše. Co vy na to?
Ve Švédsku to byla náročná liga. Hokej, který se tam hraje, byl náročný fyzicky, hraje se nahoru dolů, samozřejmě i kvalitativně. K tomu cestování, Švédsko je docela velké.

A takticky?
Taky náročné. Spíš si ale myslím, že to bylo rozdílné tým od týmu. Některé týmy to hrály velmi agresivně, jiné měly velmi silnou jinou stránku. V tom to bylo rozmanité.

A jak se liší třeba styl Vítkovic od toho, co jste zažil ve Švédsku, nebo od toho, co praktikuje trenér Varaďa?
Je to velmi podobné. Myslím si, že jak tréninková zátěž, tak styl hry, o který usilujeme, je dost podobný. Možná ve Švédsku se dalo trošku víc na držení puku jako takové, ale to si myslím, že bylo vůči každé lize, ve které jsem působil. Tam se hodně hrálo s pukem na hokejce, snažili jsme se moc nenahazovat, případně nevyhazovat. To je možná takový jediný rozdíl.

Varaďův plán pro omlazené Vítkovice: Stvořit obroušené diamanty

Když se ozval manažer a trenér Václav Varaďa, věděl jste o něm něco?
Samozřejmě že se mi donesly nějaké ty šumy, řeči od hráčů, kteří pod ním hráli.

Dá se to prezentovat?
Jasně, je to typ trenéra, který je upřímný a řekne člověku na rovinu, co chce, jak to vidí. A samozřejmě jsou hráči, kteří mají rádi svoje věci, dělají si asi hokej na ledě svým směrem, takže kolize může nastat. Ale myslím, že ten styl hokeje, který je daný, který preferujeme, bude sedět našemu týmu a tomu, jak trenér chce, abychom hráli.

V létě absolvoval vítkovický kádr dvě soustředění. Jaký jste typ? Máte rád letní dřinu, nebo nebo jste spíš trpěl?
Člověk si v tom musí trochu najít i to, že si to užije. Nejde to dělat jenom na sílu a bez chuti. Pro mě je důležité, že i přes náročnost a těžké tréninky jsme díky partě vždycky našli nějakou cestu k tomu, abychom měli dobrou náladu a zasmáli se při tréninku.

Ale vy jste měl individuální přípravu, ne?
Ano, ale měli jsme dva srazy – v Beskydech a Tatrách.

A konalo se nějaké vítání nových spoluhráčů včetně vás?
Zápisné samozřejmě padlo, to je bez debaty. Jak říkám, máme skvělou partu. Těším se na sezonu.

Ještě k přípravě – co vám vyhovuje, co máte rád? Kolo, běhy, posilovna, co z toho?
Mám už nějaký svůj vzorec, který nějaké ty roky praktikujeme, takže toho jsem se snažil držet. A samozřejmě věci, které padly v otázce, byly víceméně na těch soustředěních, takže tam se to doplnilo. Pro mě to bylo trošku i něco nového.

V prvním přípravném utkání vás trenér vyzkoušel i na křídle, pak jste se vrátil na centra. Kde se cítíte lépe? Na centru jste hrával pravidelně, je to pro vás přirozenější post?
Určitě je to lepší na centru. Přece jen je to už nějaký ten rok, co tam hraju. Naposledy jsem hrál na křídle, ještě když jsem byl v Americe, tedy rok 2015, 2016... Tam byly nějaké zápasy, ve kterých mě trenér poslal z centra na křídlo.

Když byl kouč Varaďa v Třinci, stávalo se, že do obrany v případě potřeby poslal útočníka Vladimíra Draveckého. Na tyhle možné šachy jste připravený?
Náš tým je dost dobrý, a když bude třeba za někoho zaskočit, určitě si kluci prohodí nějaké pozice.

Poslední přípravný zápas jste odehrál s Jindřichem Abdulem a Františkem Řehákem na křídlech. Bude tahle spolupráce klapat i v lize?
Máme v lajně takovou různorodost. Je tam Jindra, který má šikovné ruce, umí to poslat a má vidění, čtení hry. Franta je silový hráč před brankou, umí zakončit, dát gól, což dokázal v přípravě, skóroval třikrát. Šlo mu to. Já se budu snažit kluky doplnit a vytvářet pro ně šance, vyhrávat buly a nějak nastavit lajnu v každém zápase, abychom měli možnost dát nějaké góly a pomoct týmu v tomto směru.

Jak chcete udělat Vítkovice pro soupeře co nejvíc nepříjemné?
Třeba nějaké světlice? (směje se) Cíl trenéra i nás všech v klubu je, aby všichni, když budu hrát proti nám, měli ten pocit, že to bude na ledě těžký večer. Aby věděli, že proti nám to bude náročný zápas a bude se jim hrát těžko. Chceme si vytvořit pověst, auru, že jsme tým, proti kterému je obtížné hrát.

