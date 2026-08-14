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Tipsport extraliga 2026/27

Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga

Autor: ,
  12:56

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard | foto: Dan Squicciarini/NurPhoto / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka, uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu.

Dvaadvacetiletý útočník má za sebou čtyři roky na Harvardu. V závěru minulé sezony nastupoval v nižší zámořské soutěži ECHL za Utah Grizzlies.

„V přípravných zápasech dostal šanci a přesvědčil nás, že by mohl být pro mužstvo přínosem. Je pracovitý, důrazný a věříme, že má potenciál vybojovat si místo v sestavě,“ řekl sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.

Coloradský rodák Marek Hejduk se s reprezentací USA představil dvakrát na mistrovství světa hráčů do 18 let. V roce 2022 s týmem získal stříbrné medaile.

Jeho otec strávil v NHL 14 sezon, všechny v dresu Colorada. V roce 2003 získal Trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce soutěže a byl také vyhlášen nejlepším českým hokejistou v anketě Zlatá hokejka.

V extralize nastupoval za Pardubice, kterým v roce 2005 při výluce NHL pomohl získat mistrovský titul.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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