Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga

Dvaadvacetiletý útočník má za sebou čtyři roky na Harvardu. V závěru minulé sezony nastupoval v nižší zámořské soutěži ECHL za Utah Grizzlies.
„V přípravných zápasech dostal šanci a přesvědčil nás, že by mohl být pro mužstvo přínosem. Je pracovitý, důrazný a věříme, že má potenciál vybojovat si místo v sestavě,“ řekl sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost.
Coloradský rodák Marek Hejduk se s reprezentací USA představil dvakrát na mistrovství světa hráčů do 18 let. V roce 2022 s týmem získal stříbrné medaile.
Jeho otec strávil v NHL 14 sezon, všechny v dresu Colorada. V roce 2003 získal Trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce soutěže a byl také vyhlášen nejlepším českým hokejistou v anketě Zlatá hokejka.
V extralize nastupoval za Pardubice, kterým v roce 2005 při výluce NHL pomohl získat mistrovský titul.