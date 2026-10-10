Mladý kluk s košíkem zaujal. Jen tak někdo mě nerozhodí, líčil po debutu 15letý talent

„Bylo to úplně jiné tempo, než jsem zvyklý z juniorky či staršího dorostu. Je to mnohem rychlejší a fyzičtější. Vyrovnat se s tím bylo pro mě nejtěžší,“ vykládal Marek Domkář po utkání. „Ale myslím si, že jsem se tomu přizpůsobil.“
Jen ho mrzelo, že na ledě extraligového lídra Východočeši neuspěli. „Ale těší mě, že jsme si mohl zahrát zrovna proti týmu, který v lize ještě neprohrál,“ usmál se mladý útočník. „Věděl jsem, že tam je nějaký kluk s košíkem. Měl snad i tři střely, ale vůbec jsem nevěděl, že je takhle mladý,“ všiml si třinecký brankář Ondřej Kacetl.
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„Pro Marka to bylo těžké utkání, ale hrál výborně, obstál,“ ocenil mladíka asistent královéhradeckého trenéra Petr Koukal, „Nebál se. Když měl puk, tak byl vidět. Zkoušel tvořit, nahrávat, nezbavoval se kotouče, takže povedená premiéra.“
Koukal dodal, že mládence nabádali, aby hrál svou hru a snažil se bruslit. „Aby pohybem vytvořil nějakou šanci. Je na začátku kariéry, všechno bude na něm,“ řekl Petr Koukal.
Domkář působil i dostatečně sebevědomě. „Jen tak mě nikdo nerozhodí, mám to v genech,“ pochvaloval si. Nastoupil ve čtvrtém útoku se zkušenými třicátníky Radkem Pilařem a Finem Markusem Nenonenem.
„Radek mi hodně pomáhal. Jsem rád, že jsem ho měl v lajně stejně jako Markuse. S ním jsem si aspoň procvičil angličtinu,“ usmál se Marek Domkář. Připustil, že při rozbruslení byl trochu nervózní. „Ale hned to ze mě opadlo a byl to pro mě normální zápas. Připravil jsme se na to už před utkáním,“ podotkl s tím, že už od středy věděl, že bude hrát.
A při své premiéře o 15 dnů předstihl do té doby nejmladšího extraligového hokejistu Hradce Králové Adama Novotného. „Kluci v osmnáctce mi už před zápasem gratulovali, takže jsem rád, že jsem to dokázal,“ řekl Domkář, který v Třinci letos hrál už v létě na turnaji se starším dorostem.
„To jsme skončili druzí, když jsme ve finále prohráli s Karlovými Vary. Měl jsem ale na tuto halu dobré vzpomínky. A líbí se mi, že tady chodí hodně lidí. Tolik jako dnes jich ještě na mém zápase nebylo.“