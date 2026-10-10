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Tipsport extraliga 2026/27

Mladý kluk s košíkem zaujal. Jen tak někdo mě nerozhodí, líčil po debutu 15letý talent

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  8:00
Marek Domkář z Hradce, který měl v utkání s Oceláři premiéru v extralize ve...

Marek Domkář z Hradce, který měl v utkání s Oceláři premiéru v extralize ve věku 15 let a 312 dnů, střílí na branku. | foto: MAFRA

Třinecký útočník Michal Kovařčík se snaží obejít královéhradeckého Marka...
Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce.
Třinecký útočník Libor Hudáček bojuje u mantinelu s královéhradeckým Robertem...
Třinecký obránce Martin Marinčin a útočník Hradce Králové Aleš Jergl po střetu...
9 fotografií
Nebál se. Bojoval, snažil se střílet. Ale při své extraligové premiéře se útočník Marek Domkář gólu ani výhry nedočkal. Jeho Hradec Králové v devátém kole extraligy prohrál na ledě Ocelářů Třinec 2:5. Domkáře ale může těšit, že patří k nejmladším hokejistům, kteří do nejvyšší domácí soutěže zasáhli. V pátek mu bylo 15 let a 312 dnů.

„Bylo to úplně jiné tempo, než jsem zvyklý z juniorky či staršího dorostu. Je to mnohem rychlejší a fyzičtější. Vyrovnat se s tím bylo pro mě nejtěžší,“ vykládal Marek Domkář po utkání. „Ale myslím si, že jsem se tomu přizpůsobil.“

Jen ho mrzelo, že na ledě extraligového lídra Východočeši neuspěli. „Ale těší mě, že jsme si mohl zahrát zrovna proti týmu, který v lize ještě neprohrál,“ usmál se mladý útočník. „Věděl jsem, že tam je nějaký kluk s košíkem. Měl snad i tři střely, ale vůbec jsem nevěděl, že je takhle mladý,“ všiml si třinecký brankář Ondřej Kacetl.

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

„Pro Marka to bylo těžké utkání, ale hrál výborně, obstál,“ ocenil mladíka asistent královéhradeckého trenéra Petr Koukal, „Nebál se. Když měl puk, tak byl vidět. Zkoušel tvořit, nahrávat, nezbavoval se kotouče, takže povedená premiéra.“

Koukal dodal, že mládence nabádali, aby hrál svou hru a snažil se bruslit. „Aby pohybem vytvořil nějakou šanci. Je na začátku kariéry, všechno bude na něm,“ řekl Petr Koukal.

Domkář působil i dostatečně sebevědomě. „Jen tak mě nikdo nerozhodí, mám to v genech,“ pochvaloval si. Nastoupil ve čtvrtém útoku se zkušenými třicátníky Radkem Pilařem a Finem Markusem Nenonenem.

„Radek mi hodně pomáhal. Jsem rád, že jsem ho měl v lajně stejně jako Markuse. S ním jsem si aspoň procvičil angličtinu,“ usmál se Marek Domkář. Připustil, že při rozbruslení byl trochu nervózní. „Ale hned to ze mě opadlo a byl to pro mě normální zápas. Připravil jsme se na to už před utkáním,“ podotkl s tím, že už od středy věděl, že bude hrát.

Marek Domkář z Hradce, který měl v utkání s Oceláři premiéru v extralize ve věku 15 let a 312 dnů, střílí na branku.
Třinecký útočník Michal Kovařčík se snaží obejít královéhradeckého Marka Domkáře, který měl v utkání s Oceláři premiéru v extralize ve věku 15 let a 312 dnů.
Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce.
Třinecký útočník Libor Hudáček bojuje u mantinelu s královéhradeckým Robertem Kousalem.
9 fotografií

A při své premiéře o 15 dnů předstihl do té doby nejmladšího extraligového hokejistu Hradce Králové Adama Novotného. „Kluci v osmnáctce mi už před zápasem gratulovali, takže jsem rád, že jsem to dokázal,“ řekl Domkář, který v Třinci letos hrál už v létě na turnaji se starším dorostem.

„To jsme skončili druzí, když jsme ve finále prohráli s Karlovými Vary. Měl jsem ale na tuto halu dobré vzpomínky. A líbí se mi, že tady chodí hodně lidí. Tolik jako dnes jich ještě na mém zápase nebylo.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 9 9 0 0 0 45:18 27
2. HC Dynamo PardubicePardubice 10 8 0 0 2 42:27 24
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 19:15 15
4. Rytíři KladnoKladno 9 3 2 2 2 28:29 15
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 4 0 2 3 26:25 14
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 2 0 4 25:25 13
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
9. HC Verva LitvínovLitvínov 9 3 1 1 4 23:26 12
10. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
11. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 2 0 1 5 21:29 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 1 1 1 6 21:35 6
14. HC OlomoucOlomouc 9 1 1 0 7 17:33 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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