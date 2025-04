Bál jsem se, že mám po sezoně, říká Ďaloga. Kundrátek mu dohodil pomoc

Ve 46. kole do něho při utkání Komety v Pardubicích vletěl domácí tvrďák Michal Houdek tak nevybíravě, že se Ďaloga s otřesem mozku vzpamatoval až v kabině.

„Probral jsem se ve 12. minutě, viděl jsem, že jsem v Pardubicích, a divil jsem se, co tam dělám. Byl jsem úplně vypnutý,“ ohlíží se slovenský reprezentant za nešetrným faulem, za který známý hrubián Houdek vyfasoval vysoký pětizápasový distanc.

Dlouho to vypadalo, že Ďaloga už v této sezoně Kometě nepomůže. Přes každodenní péči se mu potíže s hlavou vracely, na hokej nemohl ani pomyslet. Vynechal zbylých šest kol základní části, protrápil se pauzou před čtvrtfinále, do něho po zázračném uzdravení naskočil... a dostal ránu do hlavy znovu. Tentokrát ho do ní trefil Ondřej Beránek z Karlových Varů.

Zatímco Beránek si tři zápasy poseděl, Ďaloga vyhledal stejnou pomoc, jaká ho do hry vrátila po prvním otřesu mozku, a mohl už bez pauzy pokračovat v play off.

Díky tomu je Kometě k dispozici i v probíhajícím semifinále proti Spartě, které je po prvních dvou duelech v Praze nerozhodné 1:1 a čeká na velké bitvy ve vyprodané brněnské aréně v sobotu a v neděli.

„Na to se hrozně těším, až nás tam poženou naši fanoušci. Zvlášť proti Spartě. To jsou ty nejlepší zápasy, Sparta přináší extra motivaci,“ nemůže se dočkat Ďaloga.

Brněnští hráči Marek Ďaloga a Peter Mueller.

Klidně se mu přitom mohlo stát, že by tento vrchol sezony sledoval jen v televizi – pokud by ho ovšem nebolela hlava, což se u otřesů mozku nedá nikdy vyloučit. Za to, že se Spartě může postavit, vděčí Ďaloga i svému bývalému brněnskému spoluhráči Tomáši Kundrátkovi, loňskému mistru světa z Prahy.

Kundrátek ho totiž propojil s fyzioterapeutkou Lenkou Jůzovou z Ostravy, která ho po týdnech potíží dala bleskově dohromady. „V Brně se o mě starali denně, nemůžu říct půl slova, děkuji jim. Ale pořád to bylo stejné, potíže se vracely. ‚Kundrc‘ měl v minulosti podobnou věc, paní Jůzová mu pomohla, tak mi pomohl vyřídit návštěvu. Ona se na tato zranění specializuje. Vyzkoušel jsem to, vzala mě a fakt mně pomohla,“ poděkoval lékařce na dálku stabilní pilíř obrany Komety.

Jeho příběh připomíná osm let staré „zmrtvýchvstání“ tehdejšího člena brněnských zadních řad Jakuba Krejčíka. Ten v sezoně 2016/17 posílil Kometu těsně před uzávěrkou přestupů, jenže hned v prvním zápase v jejím dresu si způsobil otřes mozku a vrátil se až do play off.

Shodou okolností to tehdy bylo do série proti Spartě, kterou Kometa vyřadila poměrem 4:0 na zápasy a následně si došla pro titul.

Zopakovat tenhle počin navlas přesně se již Ďalogovi podařit nemůže, Sparta už v semifinále jeho tým jednou zdolala. Postup do finále, a tedy i boj o zlato, jsou však stále ještě ve hře.

Ďaloga k tomu přispívá nejlepšími výkony, jaké za čtyři roky v Brně podával. Nadále patří k nejlepším bruslařům týmu a přidal k tomu i na své poměry nebývalou produktivitu – devět gólů a devět přihrávek v základní části bylo nejvíc mezi zadáky Komety i Ďalogovým osobním maximem v extralize.

„Konečně jsem začal proměňovat aspoň čtvrtinu šancí, co vždycky mám,“ konstatuje. „Čím to? Asi jsem přestal přemýšlet a začal jsem střílet,“ uvažuje.

I proto měl Ďaloga zejména na Houdka vztek za to, jak bezohledně ho trefil. „Jsem zastánce tvrdé hry, ale musí to být v určitých mezích. Když hráč atak nečeká a jde mu na hlavu, je to pak těžké. Bál jsem se, že mám po sezoně,“ říká s povzdechem.

Ani z Beránkova zákroku ve čtvrtfinále nebyl sice úplně nadšený, šel mu však „jen“ do brady. „To už nebylo tak zlé. Pět dní mě bolela sanice, to člověk v play off překoná. Neměl jsem nic rozbité ani jsem si nemusel brát obličejový kryt. Hned jsem zajel zase do Ostravy a všechno bylo v pořádku,“ popsal svoji nedávnou anabázi veterán Komety.

Body mu však už nenaskakují. Po produktivní základní části nemá Ďaloga v play off ještě ani jeden. I proto, že v prvním semifinále v Praze předvedl brněnský tým naprosto unikátní cestu za výhrou 3:2 – na branku domácích vyslal pouhých devět střel. Kometa tím vytvořila negativní rekord extraligového play off, nikdo v něm nestřílel méně často. Všechny rány navíc měli na kontě útočníci, obrana se nepřidala.

Ve středeční druhé partii už modrobílá armáda na Spartě pálila naopak hodně často, statistici jí napočítali 29 pokusů do prostoru branky, gól se jí ale dát nepodařilo. A tudíž ani Ďaloga nemohl bodovat.

„Takový je hokej, každý zápas je jiný. My stav 1:1 bereme, Sparta je silná a brankáři na obou stranách chytají neskutečně. Věřím, že série přinese ještě hodně zajímavého,“ předpovídá.