Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Velmi vyrovnané utkání gólově odšpuntoval ve třinácté minutě českobudějovický obránce Šimon Kubíček. „Bohužel jsme dneska nezvládli urvat druhé utkání, ale nemůžu žádnému hráči vytknout, že by tam nenechal všechno,“ vyjádřil se brněnský trenér Jiří Horáček
Kometu k obratu nedotlačil ani gól Marka Ďalogy. Slovenský matador svým gólem poslal zápas do prodloužení a zároveň oslavil své 37. narozeniny. „Jsem za něj rád, ale nepřinesl nám bod,“ líčil sklesle Ďaloga.
Díky tomuto gólu se přidal do pětičlenného zástupu obránců, kteří se v této sérii střelecky prosadili. U útočníků obou týmů zatím svítí nula. „Beci jsou tu také od toho, aby dávali góly, jsme tu od toho, abychom všichni útočili i všichni bránili. Musíme být kompaktní a je úplně jedno, kdo dá gól,“ vysvětluje slovenský reprezentant.
Zajímavý moment přinesla 32. minuta, kdy po samostatném úniku Ilomäkiho, kterého vychytal českobudějovický Klouček, vystřelil dalekonosnou dělovku Andrej Kollár. Jeho střele ale předcházel ofsajd a do konce základní hrací doby a ani v prodloužení se už nikdo neprosadil.
Zápas protkalo i šestnáct vyloučení, sedm na straně Komety a devět zapsali českobudějovičtí hráči. „Hraje se o hodně, všichni do toho dávají emoce. Je to hokej, který všechny baví. Rozhodčí nějaké tresty udělit musí, je potřeba to občas srovnat. Samozřejmě nějaké šarvátky do toho patří, ale o tom je play off hokej, záleží, kdo to lépe ustojí, zkoncentruje se,“ rozebral vyhrocené utkání obránce týmu z jihočeské metropole Jan Štencel.
Právě jeho nájezd celý zápas rozhodl. „Kluci přede mnou mi dali návod, když třikrát vystřelili a nepadlo to, takže jsem věděl, že tudy cesta nevede. Takže jsem zkusil puk prostrčit tak, jak jsem chtěl, a vyšlo to,“ popsal spokojeně Štencel.
Pro Kometu se nejedná o šťastný zápis, do nájezdů šli brněnští hokejisté v této sezoně pětkrát a ani jednou je nezvládli. Naopak Motor letos všechny nájezdy zvládl. „Myslím si, že si to brankáři s videotrenéry dokážou tak přečíst, že rozhodují detaily. Motor měl problémy s Alešem (Stezkou) a my s jejich gólmanem. Oba zachytali výborně,“ míní Ďaloga.
S tím, že rozhodují detaily, souhlasí i trenér domácích. „Dotáhli jsme utkání do nájezdů a v nich už je to vabank o to, kdo je v té koncovce šikovnější a možná i šťastnější. My jsme to nezvládli a jedeme do Budějovic,“ uzavřel Horáček.
Právě do jihočeské metropole se série extraligového předkola přesouvá. Tamější Budvar Arena chladí na čtvrtek a pátek. „Oba týmy budou hrát na krev a myslím si, že i následující zápasy se budou tahat a každý ztracený kotouč může sérii rozhodnout,“ predikuje Čihák.