Přestup bere jako výzvu. Teď si Čiliak dává při běhání pozor na medvědy

Čtvrteční den věnoval Marek Čiliak na rodinném ranči na Slovensku tréninku a dětem. Na nostalgii, že po patnácti letech končí jeho brněnská hokejová kapitola, o které mluví jako o životní a osudové, nebyl prostor. O tom, že přestupuje do Českých Budějovic, věděl už víc než měsíc.

Dnes se to stalo realitou i formálně. Ambiciózní extraligový nováček získává výraznou posilu.

„Těším se na to. Ani já ani trenér Václav Prospal nejsme z těch, jimž by stačilo málo, kteří by se spokojili s udržením. Jdu tam něco dokázat,“ hlásil třicetiletý slovenský reprezentant do telefonu.

Ke svému novému týmu se připojí až v polovině července, a tak Čiliak v současné době řeší aktuální starosti. Třeba jak se vyhnout medvědům, kteří se na Slovensku přemnožili.

Máte se před nimi na pozoru?

Jsem ve fázi hubnutí, ale kvůli medvědům budu muset omezit dlouhé běhy. Máme je tady každý rok. Jsme na samotě, úplně odříznutí od světa, a medvědi zrovna jdou z hor dolů do údolí. Asi se stahují za potravou. Chodil jsem běhat do přírody, už jsem ale viděl video, jak se přiblížila medvědice. Bratrova přítelkyně je taky zahlédla. Takže se chodím proběhnout, jen když jdu ven se psy, ale nikam dál se nepouštím. To už by nebyl výběh, ale možná spíš krátký sprint. (směje se)

Dostanou se k vám medvědi i na kratší vzdálenost?

Kousek od nás je dědina a tam medvědi chodili po ulicích a rabovali odpadkové koše. Po silnicích jezdila auta a medvědi se motali mezi nimi. Asi je láká jídlo.

Říkal jste, že hubnete a trénujete. Máte na ranči i brankářské věci, které jste si nedávno nechal na Instagramu už nabarvit do barev Českých Budějovic a vyslal tak fanouškům skrytý vzkaz?

Dělám fyzičku, střílet na sebe nenechávám. Dávám si kardio, stacionární bicykl, delší úseky na spalování tuků. Trénovat můžu úplně hravě. Všechno, co potřebují, tady mám. Na ranči je spousta prostoru, takže si můžu dělat, co chci.

Po patnácti letech se nepřipravujete jako hráč Komety. Byla v tom v posledních dubnových hodinách i trocha nostalgie?

Věděl jsem o tom, že v dubnu moje působení v Kometě končí, a jak se to dá oficiálně ven, bude kolem toho určitý zájem. Ale nijak k tělu jsem si to nepřipustil. Prostě se to tak rozhodlo, mám před sebou novou výzvu a teď jsem už hráčem Motoru.

Co k tomu vedlo?

My jsme si s panem (majitelem Komety) Zábranským volali a probírali jsme situaci. Řešili jsme, co by bylo nejlepší. Řekl mi, jaká je situace a že si nemůže dovolit dva brankáře a střídat je. Padlo to na mě, že odejdu. Bavili jsme se, jak se bavíme stále, my spolu máme trochu jiný vztah. Pan Zábranský chtěl, abych byl spokojený, a taky ho zajímalo, jak to se mnou bude, takže mi pomáhal vyhodnotit nabídky.

Takže kdyby bylo na vás, šel byste z Brna pryč?

No tak… Vždycky jsem říkal, že kdyby to dopadlo tak, že bych byl celou kariéru v Brně a potom ukončil všechno tam, naplnil bych si tím svůj hokejový sen. Když jsem byl malý, tak snem každého kluka bylo dostat se do NHL a tak dál. Já jsem v patnácti letech přišel do Brna a viděl jsem, kolik lidí tam chodí na 1. ligu. Tehdy tam hráli hráči jako Barus, Appel nebo Lhotský, zimák byl vyprodaný a atmosféra byla parádní. Řekl jsem si, že jednou tam chci hrát i já, a to se mi splnilo. Kdybych v Kometě zůstal do konce kariéry, řekl bych si, že byla úspěšná.

Místo toho z ní odcházíte docela často, za poslední dva roky včetně hostování ve Zlíně už potřetí.

Asi přišel ten čas. I předloni, když jsem šel do Slovanu, jsme to konzultovali a bral jsem to jako logický posun někam jinam. Těším se. O Budějovicích jsem slyšel jenom samé dobré věci, jak o klubu, tak o městě, výborný pocit jsem měl z debat s trenérem Prospalem. Možná jsem i já potřeboval změnu. Trochu vyměnit vzduch.

A je z toho hned tříletá smlouva. Budějovice vám stávající dvouletý kontrakt navýšily o další rok navíc.

Tyto věci okolo řešil můj agent Martin Ančička. Já jsem se s trenérem Prospalem bavil o hokejové stránce. Řekli jsme si svoje představy a jednání byla díky tomu velmi rychlá. Neměl jsem důvod čekat na jiné kluby, se kterými jsme také jednali. Řekl jsem si, že mě to táhne do Budějovic, a že to bude to nejlepší, co můžu udělat. Neměl jsem nad čím ani uvažovat.

Když se řekne Motor České Budějovice, co vám napadne?

Že jsem proti němu chytal jeden zápas v první lize za Třebíč. To bylo v sezoně 2016/17, kdy jsme s Kometou vybojovali první titul. Výborný stadion, atmosféra, fanoušci tam budou skvělí, na to se těším. Chci chytat v klubu, kde je skvělá atmosféra a fanoušci jsou tam silní. Proto přece hokej hrajeme.

Je to náhoda, že hráváte víceméně jen v klubech, které se těší velké divácké podpoře?

Určitě to má při rozhodování velkou váhu.

Jakou máte představu o chytání za nováčka? Bude to s sebou přinášet velký tlak?

Nepřemýšlel jsem o tom. Jdu do sezony, že bych chtěl něco dokázat, a nebudu se dívat na to, jestli jsme nováček nebo ne. Máme s trenérem nějaký plán, který chceme splnit. Určitě tam vzniká zajímavý tým, proto tam jdu.

Jaký tedy je váš plán?

My jsme si s trenérem řekli, že ani jeden z nás není ten typ, který by se uspokojil s něčím jako je udržení. Chceme o něco hrát a něco dokázat.