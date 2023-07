Zlý odchod, veselý návrat. Už nejsem blázen jako dřív, ujišťuje Baránek

Proč jste zpátky?

Už během minulé sezony probíhaly nějaké konzultace ve spolupráci s agentem a panem Hynkem (generálním ředitelem Vervy). Já měl ještě opci v Plzni, ale nevyvíjelo se to tak, že bych měl prodloužit smlouvu a zůstat. Řešily se nějaké varianty, čekat se muselo do konce února.

I proti Litvínovu jste to docela brousil, ne?

To je můj styl, takové to bude i teď. Tvrdit muziku je moje hra. Přinesu to i do Litvínova. A třeba přitvrdím ještě víc, než jsem to dělal doteď.

Marek Baránek 28 let, hokejový obránce, rodák z Ústí nad Labem. V extralize za Litvínov, Karlovy Vary, Kladno a Plzeň posíbral 272 startů, dal 10 gólů a 52 jich připravil. Odskočil si do slovenských Košic. Za Litvínov zasáhl i do zlaté sezony 2014/15, takže má mistrovský titul. Do černožluté Vervy se vrátil po třech letech. „Měl od nás nabídku už dříve, ale neshodli jsme se na podmínkách. Letos to do sebe už zaklaplo. On se také v kariéře posunul a věřím, že nám přinese nejen herní kvalitu, ale také větší důraz do obrany,“ uvedl klubový šéf Pavel Hynek.

I body jste v posledních sezonách sbíral. Za Plzeň jich bylo patnáct za sezonu.

Vždycky mě to táhlo do útoku, rád jsem platný vpředu i vzadu. Doufám, že na to navážu. Košice mi v tom strašně pomohly, pak Kladno. Cítím se dobře v roli, když můžu podpořit útok. Samozřejmě to musím i řezat. Být nepříjemný vzadu a účinný vpředu. Tohle chci plnit, být co nejplatnější.

Vrací se jiný Marek Baránek? Pryč jste byl tři sezony.

Změnil jsem se, ať už v osobním životě, nebo v tom hokejovém. Už nejsem blázen jako dřív, když jsem vyšel z kabiny. Na ledě jsem neměl tak dobrá rozhodnutí, jako snad mám teď v osmadvaceti. Na všechno koukám jinak. Nechci říct, že jsem úplně jiný, ale dost ano.

Jak jste bláznil?

Užíval jsem si, že jsem v osmnácti dvaceti hrál v áčku. Myslel jsem si, že to je už všechno. Neuvědomoval jsem si, že bych měl dál makat. Pak jsem si hlavu nastavil, že bez dřiny to nejde. Musím hokeji obětovat všechno.

Odchod ideální nebyl, že?

Upřímně si ho nepamatuji, možná to je dobře. Já ani nevím, jak to bylo. Zachraňovali jsme se, už jsem tady neměl dobré vztahy. Strašně moc se v Litvínově změnilo a já se už moc těším na tohle angažmá.

Ale měl jste na Litvínov pifku...

...protože jsem si to ke konci představoval jinak. Jsem odchovanec, chtěl jsem větší roli. Třeba jsem na to neměl, což chápu. Nedostal jsem ji, proto jsem zvolil odchod. Pro mě to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. A teď jsem zpátky jako úplně jiný hráč. Musím to všem ukázat.

Chcete tedy roli lídra?

Už v Plzni jsem se snažil lídrem být a věřím, že jím budu i tady. Rád pomůžu. Už mi není dvacet a musím to vzít taky na sebe.

Jako obránce nejste vysoký, nebude to handicap?

Hráč to musí mít v sobě, pak může být i menší. Když je silný, vyhraje souboje i proti o hlavu vyššímu soupeři. Viz Hollweg. Malý, ale taky to řezal. Litvínov strádat nebude.

A nebude strádat ani tabulkově? Poslední sezony se Verva pohybuje převážně v suterénu.

Doufám, že už tady nezažiju boj o záchranu. Věřím, že by to tak být nemuselo. Uvidíme po letní přípravě, až vlezeme na led. Pak se všechno vykrystalizuje.

Skládá se jádro z místních, vy jste z nedalekého Ústí nad Labem. Líbí se vám to?

Tohle je za mě super cesta. Když bude jádro litvínovských a okolních kluků, budeme žrát led, což je důležité. V Litvínově to vždycky takhle bylo. Když jsem tady do áčka naskočil, jádro bylo silné. Když ho vytvoříme zase, bude z toho Litvínov v budoucnu těžit.