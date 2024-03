Litvínovský tvrďák Baránek: S Pardubicemi se budeme řezat, to mě baví!

Sledujete žebříček?

Kouknu se. Jsem za to rád, ale snažím se hrát dopředu i dozadu. Play off je jen o tom bojovat, dohrávat souboje, blokovat střely. A ještě když pomůžu v produktivitě, jsem za to rád. Vyřazovací fáze je úplně jiná než základní část, všichni jdou na krev, řeže se to daleko víc. A to mě baví.

Bylo by to jiné se Spartou než Pardubicemi?

Myslím, že podobné by to bylo i se Spartou. Nikdo nechce uhnout, vyhrocené to bude tak jako tak.

Má Dynamo typy, které vlezou soupeři pod kůži?

Určitě. A těším se na to. Když jsem koukal na pardubickou sérii s Hradcem Králové a viděl jsem, co někteří u gólmana dělali, tak jsem zvědavý, jak bude vypadat semifinále. Moc se mi to nelíbilo. Kdyby někdo brzdil přímo u Tomína (brankáře Mateje Tomka), tak nevím… Bude to vyostřené na obou stranách. Od prvního střídání nesmíme uhnout ze žádného souboje, musíme chodit před bránu, být tvrdí. Ukázat jim, kdo bude na ledě pánem, i když jsou favorité.

V předkole jste se kočkoval s plzeňským Jakubem Pourem, je někdo takový v Pardubicích?

S Pourákem se znám z loňska, kdy jsem v Plzni působil. Super kluk, ale jak se skočí na led, všechno jde stranou. Nic jsme si neodpustili. Znám i Mandiho (Jana Mandáta) z Pardubic. Snaží se to řezat, dohrávat, dvojiček tam bude víc. Bude to podle mě víc vypjaté než s Plzní. S Brnem toho tolik nebylo, za mě byla série klidnější. S Pardubicemi to zase přijde.

Jak najít rovnováhu, abyste to nepřehnal a neoslabil tým?

V zápalu boje to je těžké. Většinou jdete něco udělat, když je faul. Musíte se hlídat, protože můžete přijít o výhodu přesilovky, když se „vykravíte“. Zbytečně se hraje čtyři na čtyři, přitom přesilovky v play off rozhodují.

Jakub Flek z Komety překonává litvínovského Mateje Tomka.

Když jste nahrál Liamu Kirkovi na gól proti Plzni, byl jste vyloučený za nesportovní chování. O co šlo?

Jak jsem loni byl v Plzni, ve všech čtyřech zápasech základní části i v play off na mě kustod Šuly (Petr Šulan) pořvával, hecoval mě a provokoval. V emocích jsem naznačil, že si s ním plácnu. Čároví to hned řekli a šel jsem si sednout na opačnou stranu.

Máte v repertoáru průpovídky, trashtalk?

Baví mě to. Pořád na někoho pořvávám, snažím se ho vyvést z koncentrace. To já miluju. Při přerušení do někoho drcnu. Koukám, jestli by se chtěl někdo prát. Nejsem úplně rváč, že bych shazoval rukavice každý zápas, ale určitě se nebojím.

Kdo je váš obávaný soupeř z Pardubic?

Mají spíš velké, silné beky, z útočníků si nikoho nevybavuju. Jen Míša Houdek tam přestoupil, ten je takový. Uvidíme.

A jaké je Dynamo jako celek?

Má výborný tým, ale v play off rozhodují maličkosti a jiné věci. Může to být jinak, i když víme, že jsou silní a v útoku produktivní. My se na ně připravíme, chceme jít dál. Tomu všechno podřídíme.

Sezonní bilance je vyrovnaná, dodává vám to sebevědomí?

Máme to 2:2 na zápasy, vybavuji si je. Začínali jsme sezonu u nich, vlítli na nás, padalo jim to tam. Doma jsme jim to vrátili. V základní části to bylo vyrovnané a doufám, že bude i v sérii.

Takže to necítíte tak, že by nikdo proti nim neměl šanci?

Určitě ne. Play off je úplně jiná soutěž, je to 50 na 50, i když oni jsou favoriti. To nám bude hrát do karet, máme za sebou dvě super série. Nejsme nastavení, že bychom to teď nějak dohráli a šli na dovolenou. Chceme hrát dál. Náš mladý tým roste zápas od zápasu. Doufám, že Dynamo to bude mít v hlavách tak, že doma urvou dva body, u nás dva a odpočinou si na finále. Ale věřím, že to takhle nebude. Musíme nastoupit od prvního střídání jako v Brně a přinese to ovoce.

Nejste už pomlácený?

Měli jsme dva dny volna, úplně jsem vypnul a odpočinul si, takže to tolik nebolí. Pomlácený jsem, ale je to play off. Nic hrozného.