Zahrál si s Pastrňákem, teď Baránek usiluje o místo v obraně Motoru

„V Litvínově mi skončila smlouva a řešili jsme s agentem, kam půjdu. Naskytla se příležitost v Motoru, kterou jsem využil,“ řekl o prvním kontaktu s budějovickým klubem.



Úvodní týden na ledě hodnotí Baránek pozitivně, na dřinu pod trenérem Václavem Prospalem se připravil. „Pro všechny je začátek na ledě těžký a náročný. Musím ale říct, že se mi to moc líbí. Tréninky mají správné grády a tempo. Hodně bruslíme, na což jsem nebyl tak zvyklý, ale cítím se čím dál lépe,“ pochvaluje si.

Poslední tři sezony strávil Baránek na severu Čech, kde pravidelně nastupoval v obraně „Chemiků“. O pokračování v litvínovském klubu s vedením jednal, ale nedohodl se. „Před Vánocemi jsme se s bývalým manažerem Jiřím Šlégrem bavili o prodloužení kontraktu, jevil o mě zájem. Ale po Novém roce se změnilo vedení a já usoudil, že už bych taky potřeboval změnu,“ popsal sled událostí odchovanec Ústí nad Labem.

Místo trápení extraliga

Do extraligy se poprvé podíval v pouhých devatenácti letech, kdy prožil sezonu, na kterou už v životě nezapomene. Přitom nechybělo málo a mohlo být vše jinak. „Rok předtím jsem se trápil v juniorce a zvažoval jsem, že se vrátím do Ústí a budu se věnovat studiu,“ vzpomínal na složitou fázi kariéry.

Jenže v lednu se situace otočila. Dostal se do formy a výkony v juniorce mu přinesly první starty za reprezentační devatenáctku i smlouvu s dospělým týmem Litvínova. „Rázem jsem si řekl i o šanci v extralize a o Vánocích jsem letěl na mistrovství světa dvacítek,“ zmiňuje účast na světovém šampionátu juniorů, kam ho trenéři nominovali, přestože si v mladších reprezentačních výběrech připsal pouhé tři starty.

Tehdy se ve dvacítce sešel jeden z nejsilnějších výběrů za posledních několik let. „Měli jsme v týmu hráče jako David Pastrňák, Dominik Kubalík nebo Jakub Vrána, kteří se vypracovali v hvězdy NHL. Vypadli jsme ve čtvrtfinále se Slováky, což byla škoda. Mohli jsme to dotáhnout daleko,“ litoval zpětně. Zajímavostí je, že v mužstvu se tehdy potkal i s Danielem Voženílkem, který přišel do Motoru po uplynulé sezoně z Pardubic.

Naskočil až do finále

Ve své vydařené sezoně 2014/15 Baránek nastupoval i v juniorské extralize, kde ho zdobila tvrdá hra. Za pouhých 34 zápasů nasbíral dohromady 136 trestných minut. „V Třinci jsem se zapojil i do velké bitky, po které padla spousta trestů. Dřív jsem byl raubíř. A i když se pořád snažím hrát tvrdě, už jsem přece jen klidnější,“ usmívá se.

V hlavním týmu Litvínova pak zasáhl i do play off. Naskočil do finálové série s Třincem, po jejímž konci mohl slavit dosud jediný extraligový titul Litvínova. „,V základní části jsem odehrál zhruba polovinu zápasů, ale ve vyřazovacích bojích hráli zkušenější obránci. Až ve finále jsem dostal šanci, protože se dva beci zranili. Sice jsme ten zápas prohráli, ale v rozhodujícím utkání jsme uspěli a mohli slavit historický titul,“ popisoval litvínovský triumf.

Na jihu Čech se s vedením a trenéry domluvil zatím na dvoutýdenní zkoušce, která se možná protáhne na delší dobu. „Bavili jsme o tom, že minimálně čtrnáct dní tady budu. Je možné, že zkouška potrvá déle, abych se trenérům ukázal i v nějakém přípravném utkání,“ předestřel svoji situaci Baránek.