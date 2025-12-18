Útok Rytířů posílí útočník Marcel, bývalý juniorský reprezentant ve vrací ze zámoří

„Marcel má za sebou náročnou zkušenost ze zámoří, je silný na puku, nebojí se soubojů a má velký hlad se prosadit. Věříme, že jeho návrat do Česka mu pomůže udělat další krok v kariéře a bude pro náš tým přínosem jak v této sezoně, tak v dalších letech,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec na klubovém webu.
Plzeňského odchovance v roce 2023 draftovalo v 5. kole jako celkově 131. hráče Chicago, do NHL se ale neprosadil, hrál v nižších soutěžích AHL a ECHL. Za Rockford letos nastoupil do třinácti zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól. Ve středu klub oznámil, že se s Marcelem dohodl na ukončení smlouvy, čehož využilo Kladno, aktuálně dvanáctý tým extraligové tabulky. Nováček má pomoct má zvýšit konkurenci v útoku v náročném finiši sezony.
„Přivádíme mladého, ambiciózního hráče se zkušenostmi z AHL a juniorského mistrovství světa, který má potenciál a chuť se zlepšovat,“ věří Plekanec. Dvaadvacetiletý forvard se k Rytířům připojí o vánočním tréninku 25. prosince.