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Tipsport extraliga 2026/27

Máme pět lajn, na tréninku je to znát. Konkurence je větší, připouští Měchura

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  7:35
Adam Měchura s pukem v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále, brání ho sparťan...

Adam Měchura s pukem v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále, brání ho sparťan Niko Seppälä. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Sparťanský obránce Nikko Seppälä u hrazení dohrává plzeňského útočníka Adama...
Adam Měchura se rozhlíží v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále proti Spartě.
Sparťanský zadák Nikko Seppälä (80) se sráží s plzeňským útočníkem Adamem...
Dominik Mašín ze Sparty se přetlačuje s Adamem Měchurou z Plzně.
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Dva dobře rozehrané zápasy, jenže z moravské mise v Olomouci a Třinci hokejisté Plzně nakonec vydolovali jediný bod. V pátek venkovní trilogii završí v Kladně, na ledě dosud neporaženého týmu extraligy. „Nechceme panikařit. Víme, že kvalitu máme a hráli jsme dobrý hokej. Hlavy máme všichni nahoře,“ hlásí před duelem čtvrtého kola (18) útočník Adam Měchura.

V Olomouci i v Třinci jste po dvou třetinách vedli, ale pak jste náskok ztratili. Co kromě více gólů chybělo?
Malé detaily. To, co třeba Třinec umí dobře. Když se dostane do vedení, dobře řídí hru, dostává puky ven z vlastní třetiny, neztrácí je zbytečně na obranné modré čáře.

V Olomouci došlo v prodloužení k hodně kuriózní situaci, kdy obránce Rubins ztratil puk po střetu s čárovým rozhodčím, soupeř ujel do brejku a rozhodl. Zažil jste někdy něco takového?
Nikdy a už ani zažít nechci. Bylo to takové zoufalství, až se člověk skoro musel pousmát. Ale asi jenom tohle zápasu chybělo, když jsme předtím promarnili náskok 2:0.

Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni

Bodů jste mohli mít víc, že?
Pořád to mrzí a hodně. Ale víme, že ani v jednom ze zápasů jsme nepředvedli špatný výkon. Bodů jsme si zasloužili víc. Je to zároveň zdvižený prst v pravou chvíli. Ukázali jsme si, co jsme dělali špatně a proč jsme ty zápasy prohráli. Snad jsme na ty další lépe připravení.

Znovu hrajete venku, navíc Kladnu vstup do sezony vyšel skvěle.
V lize není slabého soupeře. Víme, že Kladno kvalitu má, hodně posílilo, mají nové trenéry a jsou hladoví po úspěchu. Bude to hodně těžký zápas a my na něj musíme být připravení co nejlépe.

Co ukázala úvodní tři kola o síle Plzně? Je tým kvalitnější než loni na startu sezony?
Změn zase tolik nebylo, ale obrana se hodně proměnila. Všichni jsme se museli v přípravě sehrát. Chceme hrát stejný hokej jako loni a myslím, že kluci, kteří přišli, tomu ještě víc pomůžou.

Adam Měchura se rozhlíží v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále proti Spartě.

Vnímáte v kabině i silnější konkurenci?
Oproti minulé sezoně máme pět kompletních lajn a je to na tréninku znát. Kluci, kteří teď zrovna nehrají, mají dobré nasazení. Motivuje nás to všechny navzájem, abychom se všichni stále prali o místo.

Jak jste v kontaktu s trenérem Josefem Jandačem, který se zotavuje po operaci achilovky?
Vlastně pořád. Je to skoro stejné, jako když je zdravý. Jediný rozdíl je, že nestojí na střídačce a při tréninku není na ledě. Jinak s námi tráví čas úplně stejně. Takže když potřebuje někomu dát kartáč, tak to udělá. (směje se)

Je těžké hrát hned v úvodních kolech třikrát za sebou venku?
Není to snadné. Všichni chceme hrát doma, s podporou fanoušků v zádech se vždycky hraje líp. Takže už se těšíme na úterý, kdy přijede Hradec. Ale nejdřív chceme zvládnout Kladno.

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4. kolo

Kompletní los
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5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 15:13 6
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
6. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 1 0 1 9:9 5
8. HC Sparta PrahaSparta 3 1 0 1 1 10:10 4
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 1 2 9:14 4
10. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
11. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
13. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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