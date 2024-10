Raději bych si zlomil nohu, než mít další otřes mozku, říká olomoucký Macuh

Slovinec si prošel delší rekonvalescencí, než se původně čekalo. „Vadí vám zvuk i světlo, nemůžete dělat nic, jen spát,“ líčil po páteční výhře Olomouce nad Mladou Boleslaví 3:1, při které vyšel ještě bodově naprázdno. Přesto ze zápasu odcházel s úsměvem, i když v něm inkasoval další hit na hlavu.

Jak jste se těšil na svůj návrat na led?

Já se nemohl dočkat. Toto bylo mé nejdelší zranění v kariéře a jak já hokej opravdu miluji, tak jsem se těšil hrozně moc.

Jaký byl první soupeř v podobě Mladé Boleslavi?

Víme, že jsou vynikající bruslaři, umí jít do soubojů a mají skvělé hráče. Vyhrát jsme mohli jen odmakáním všeho na sto procent a to se nám podařilo.

Na konci jste ale byl nešťastným adresátem hitu do hlavy od Dominika Lakatoše. To asi člověka zamrazí, že v prvním utkání po otřesu mozku inkasuje hit ohodnocený trestem do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku, ne?

No je to smůla, ale díky bohu jsem v pohodě. Stane se to, v hokeji je to zkrátka součástí života. Nevím, jestli mě Dominik viděl nebo ne, ale trefil mě skutečně na hlavu.

Rok Macuh při prvním startu nového ročníku po otřesu mozku před sezonou inkasoval hit do hlavy od Dominika Lakatoše.

Lakatoš k vám také hned jel, co vám sděloval?

Omlouval se, věděl, že tam bylo něco špatně. Jsme úplně v klidu.

Dalo se v zápase proměnit něco navíc, když vaše řada s Pláškem a Fridrichem strávila na ledě méně času než ostatní?

Určitě se dalo, ale nepovedlo se nám to. Důležitá je však výhra.

Jaké bylo sledovat tým od začátku sezony jen z tribuny?

Upřímně musím říct, že první měsíc jsem ani do haly nešel. Světla a hluk tady mi způsobovaly bolesti hlavy. Naši fanoušci umí udělat pořádný rachot. Sledoval jsem tedy tým raději doma. Samozřejmě jsem měl radost, když se vyhrálo, protože když se vyhraje, je jedno, jestli jste byli na ledě nebo ne.

Jaký má otřes mozku dopad?

V podstatě vás stále bolí hlava. Jste přecitlivělí na světlo i zvuk a nejste schopní pořádně nic dělat. Týden jsem jen ležel a spal. Tohle zranění je těžké, protože nejde jednoznačně vidět, zda jste v pohodě či ne. Doufám, že jsem tohle absolvoval naposledy. Raději bych si zlomil nohu, než mít další otřes mozku.

Jak jste zkoušel, zda už je možné naskočit?

Chtěl jsem se do hokejového kolotoče vrátit pomalu. Nejprve jsem v posilovně zkoušel běžnou aerobní zátěž, hodně jsem šlapal na kole. Když už jsem věděl, že je to v pořádku, tak jsem naskočil na led, abych se pomalu dostával do soubojů. No a dnes jsem šel hrát.

Co se vlastně v dresu Slovinska stalo?

Mé křídlo prohodilo puk za pravého beka na mantinel, já jel na puk a chtěl jsem mu udělat kličku, jenže než já se zvedl, tak ten kluk vyskočil ramenem na moji bradu a já dostal vypínáka.

Věděl jste hned, že je něco špatně?

Nevěděl. Já byl totiž v bezvědomí a vezli mě z ledu.

Napadají po takovém zranění člověka černé myšlenky?

Obecně jsem člověk, co pořád potřebuje něco dělat. Když jste pak doma zavřený, je to nepříjemné. Když máte zranění nohy nebo ruky, pořád můžete někam jít. Zajít si na večeři nebo podobné maličkosti. Já nikde měsíc nebyl, protože jsem nemohl skrze hlavu. Samozřejmě že máte černé myšlenky. Snažím se to ale držet v tom, že se dostanu zpět a budu i díky této zkušenosti silnější.

Dává si pak člověk podvědomě pozor, aby jej znovu takto netrefili?

Kdybych si měl dávat na tohle pozor, tak raději nebudu hrát hokej, protože budu rázem nulový. Musím hrát naplno, jít do těla a kdyby to nešlo, tak hokej není jediná věc na světě, můžu dělat něco jiného.

Petr Musil z HC Olomouc pohořel tváří v tvář proti Janu Růžičkovi z Mladé Boleslavi.

Jak shrnete působení kolegů v sezoně?

Není to špatné, ale vždycky to může být lepší. Poslední zápasy měly herní nedostatky, ale dnes jsme plnili to, co jsme měli a předvedli dobrý zápas. Celkově to jde hodnotit pozitivně. Vždycky nás všichni pasují na poslední místa a my se zatím držíme dobře v odstupu od nich.

K tomu asi přispívá i Matěj Machovský v brance?

Je to neskutečný gólman. Nevím, co jiného na to říct. Má obrovské zásluhy na tom, že jsme na slušných místech tabulky.

V neděli jedete do Pardubic, které se vrací do svého rytmu. Jaký vás čeká zápas?

Všichni víme, že to tam je těžké, ale my tam pojedeme vyhrát.