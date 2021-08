Žejdlův boj o práci v Plzni. Je to něco nového, míní útočník

„Je to něco nového, pro mě je výzva se o místo v Plzni porvat. Čeká mě tvrdá práce. Něco jsme si s trenéry řekli, měl bych odehrát minimálně dva přípravné zápasy a pak se budeme bavit, co dál,“ popisoval třicetiletý Žejdl.

V extralize má za sebou bezmála dvoumetrový forvard přes čtyři stovky odehraných zápasů. Prošel Slavií, Třincem, Mladou Boleslaví, Hradcem Králové a Litvínovem. A také dlouhou pauzou, víc než půlku minulé sezony nuceně stál kvůli při s Mountfieldem. Od klubu dvakrát dostal výpověď ze smlouvy z důvodu zásahu vyšší moci, tedy pandemii koronaviru. Oba vyhazovy ovšem byly neplatné, jak rozhodla smírčí komise hokejového svazu.

Nicméně do zápasů naskočil až v lednu, po přesunu do Litvínova. Tam se dohodl na krátkém kontraktu s možností další opce, tu ovšem Severočeši nevyužili. „Možná sedm měsíců jsem nehrál, naskakoval do rozjetého vlaku. A takový hokejista jako Milan Gulaš, který by to asi zvládnul, nejsem. Cítil jsem se katastrofálně, vůbec jsem nechytil tempo. Což je jen a jen moje vina, proto to nedopadlo a v Litvínově jsem skončil,“ uznal otevřeně Žejdl.

Vyčistil si hlavu, s rodinou vyrazil na dovolenou a pak se pořádně obul do suché přípravy. „Nejdřív jsem trénoval s Martinem Látalem, který také hledal angažmá a před pár dny podepsal v Anglii. Byli jsme rádi, že nás známý jako profíky pouštěl do posilovny. Makal jsem fakt hodně, pak čekal, kde naskočím na led. Nejprve jsem se domluvil na Slavii s Jirkou Vebrem, který mě trénoval, teď jsem v Plzni,“ popisoval mostecký rodák.

S agentem měl rozjednané angažmá v zahraničí, to šlo stranou. „Teď je pro mě hlavní zabojovat o místo ve Škodovce,“ ujistil Žejdl.

Minulý týden odehrál přípravný duel proti Českým Budějovicím na levém křídle ve formaci s centrem Kodýtkem a Schleissem. „Je to něco jiného, když teprve bojujete o smlouvu. A to ještě nehraji na centru, ale na křídle. Tam jsem sice také hrával, ale co jsem před lety přišel do Bolky, dali mě na centra a na té pozici jsem se cítil skvěle. Ale co, i s tím se musím poprat.“

Zítra by měl Žejdl projít dalším testem, Plzeň od 17.30 hodin hostí prvoligový Šumperk. „Kluci v kabině jsou v pohodě. A je vidět, že klub sází na odchovance a dobře s nimi pracuje. Jako protihráči se mi tady hrávalo špatně. Tak doufám, že se to nyní obrátí,“ řekl Žejdl.