Žejdlův plán: Hrát tak, ať táta v Litvínově nechodí kanály

Jaká byla premiéra?

Nebudeme si nic nalhávat, nebylo to nic hezkého, asi bych si na to vstupenku nekoupil. Ale i takové body se v závěru budou počítat.

V Mountfieldu vám chtěli vypovědět smlouvu, což nevyšlo, nehrál jste ale 10 měsíců. Jak jste se cítil?

Já to čekal horší, hlavně v bruslení. V 1. třetině jsem se do zápasu dostal díky tomu, že mě pan trenér dával na oslabení. Nabudilo mě to, byl jsem v tempu. Ve 3. třetině už jsem cítil, že nohy mi tolik nejely.

Ale posunul jste se až do 1. útoku.

Fajn, ale na to já nehraju. Respektuji trenéra, museli jsme se zápasem něco udělat. Když nás tam přesunul, vytvářeli jsme si docela dobrý tlak.

Jak jste se udržoval během vaší herní pauzy v kondici?

Já trénoval dost, protože v Hradci se staly nějaké věci a já měl něco nařízeného. Neměl jsem málo tréninků, bylo to dost náročné ze začátku. Chodil jsem často na led, měl jsem do toho i posilovnu, za to Hradci patří dík. Využíval jsem ji s panem Tvrdíkem (kondičním trenérem), výborně mě připravil, ještě to zúročím.

Jak jste v Hradci skončil? Podle vašeho právníka jste dal nakonec jednostrannou výpověď vy.

Omlouvám se, k tomu se nechci vyjadřovat, nechám to na právníkovi.

Co čekáte od nové štace?

Že se zvednu. Po přesunu do Hradce jsem se do toho nedostal kvůli zranění v dolní části těla. Hrozně mě to limitovalo, trvalo to dva a půl měsíce, nebyl jsem pak absolutně připravený a už jsem to v sezoně nedohnal. Na nohy to byl záhul. Neodváděl jsem výkony, jaké jsem měl.

Teprve ve 29 letech hrajete extraligu za Litvínov. Splněný sen?

Jako malý jsem tady uklízel při hokeji led. Začal jsem v Mostě, v Litvínově jsem od 3. třídy. V dorostu mě chtěl do Slavie pan trenér Růžička, protože jsem jezdil na jeho akademie. Ale tady mám rodinu a říkal jsem, že si stejně za Litvínov jednou zahraju.

Jak váš přesun rodina přijala?

Nevím, jestli táta byl úplně nadšený. Má tu spoustu známých a nechci, aby chodil kanálama. Sám to neřekl, ale já to na něm viděl. Vím, že když nebudu hrát optimálně, dají mu to sežrat. Chci, ať je na mě pyšný. Bude mě mít víc na očích, snad ho nezklamu. Dřív býval víc kritický, teď už mi do toho nekecá. Jak jsem přestoupil do chlapů, moc mi už neradí. Ale když hraju blbě, řekne mi to.

Čím budete týmu prospěšný?

Chci se dostat na přesilovku. Před bránou jsem hodně platný, hrál jsem to i v Mladé Boleslavi. A dal jsem z toho spoustu gólů.

Chcete být klíčový hráč, usadit se?

Určitě. Řešil jsem i s rodiči a agentem, že se chci usadit a pomoct Litvínovu k lepším zítřkům. Posledních čtyři pět let nebylo od titulu úplně optimálních. Je to o práci. Jak se bude trénovat, tak se bude i hrát.