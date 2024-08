Zase budeme hrát nahoře, věří Vopelka. Litvínov sází na jeho energii i zkušenost

Odchovanec českobudějovické akademie se v šestnácti letech přesunul do švédského Örebrö, tam strávil pět sezon v dorosteneckých a juniorských soutěžích a stihl odehrát i tři zápasy v nejvyšší lize.

V české extralize působil vedle mateřského klubu i v Hradci Králové, Vítkovicích nebo ve Znojmě. Hrál také v KHL a na Slovensku. V uplynulé sezoně Vopelka odehrál za Motor včetně play off 45 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal dvě asistence.

„Věříme, že Lukáš je ve svém věku již hráčem se solidními zkušenostmi a v kombinaci s nasazením, energií a motivací bude velmi dobře zapadat do skladby našeho týmu,“ maluje si trenér Karel Mlejnek.

Vopelka Litvínov zaujal především univerzálností. „Lukáše bereme jako hráče na rozšíření kádru a pro zvýšení konkurence v nižších útočných formacích. Pomůže nám díky své univerzálnosti a pracovitosti,“ nepochybuje sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Novic v litvínovském dresu se hned včera zapojil do tréninku. „Je to super, těšil jsem se, až to celé začne. Budu si muset trochu zvykat, je to nové prostředí, ale první den jsem si užil,“ vyprávěl do klubové kamery.

Osmadvacetiletý forvad s více než 250 starty v nejvyšší soutěži se s Vervou dohodl rychle. „Bylo to strašně rychlé a nečekané, jsem hrozně rád, že to tak dopadlo.

„Jako soupeř mu Litvínov nikdy neseděl. „Vždy to byl nepříjemný soupeř, bylo těžké se na něj připravit,“ vzpomíná. Teď chce Vervě pomoct k tomu, aby navázala na minulou úspěšnou sezonu, v níž došla až do semifinále play off. „Věřím, že budeme stejně jako loni hrát nahoře!“