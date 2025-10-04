Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

„Očkem jsme se s Matyášem navzájem našli. Já už tam jen poté nastavil hokejku a on mi to na ní skvěle poslal,“ popisoval svou premiérovou vítěznou trefu v nejvyšší soutěži jednadvacetiletý Strnad.
Nenápadně se rozehřívá mezi elitou. Loni nasázel v první lize za pražskou Slavii osmnáct branek, Plzeň si ho na devět zápasů vytáhla na hostování. V létě už přišel na západ Čech na přestup a na kontě už má tři extraligové góly.
„Snažím se podávat co nejlepší výkony, s každým zápasem se cítím lépe a lépe. Angažmá v Plzni si naplno užívám. Doufám, že to tak půjde dál,“ líčil forvard pro klubový web.
Plzni se zároveň ve třetí části povedl dokonalý obrat. Hned v jejím úvodu se povedenou střelou zápěstím prosadil Simon a dorovnal těsný náskok Vervy, kterou ve 35. minutě poslala do vedení teč Koblasy. A v poslední minutě pak Strnad odmítl prodloužení.
„Štěstí pro nás, smůla pro Litvínov. Pro nás jsou to skvělé tři body, chci poděkovat našim fanouškům, kteří dorazili a vytvořili pro nás výbornou atmosféru,“ vzkázal Jiří Veber, asistent hlavního plzeňského kouče Josefa Jandače.
„Do třetí třetiny jsme šli s cílem co nejdříve vyrovnat, což se povedlo. Pak to bylo otevřené, Litvínov měl asi větší šance rozhodnout. My jsme nakonec šťastnější.“
Škoda se díky výhře posunula na druhou příčku tabulky, dva body za lídrem z Českých Budějovic. Naopak na šestou pozici klesla karlovarská Energie. Ta včera doma podlehla Pardubicím 0:3, ani jednou nevyzrála na brankáře Willa.
„Neodehráli jsme špatný zápas, kluky jsem pochválil. Rozhodla ho naše špatná produktivita. Měli jsme víc šancí než soupeř, řadu přečíslení, ale řešili jsme akce moc technicky. Musíme se oklepat, už v neděli jedeme na Kometu,“ burcoval karlovarský kouč Pavel Patera.