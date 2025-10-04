Tipsport extraliga 2025/26

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Autor:
  9:57
Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně tečoval střelu spoluhráče Matyáše Filipa, překonal gólmana Tomka a Škodě zařídil výhru 2:1.
Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Lukáš...

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Lukáš Strnad dává vítězný gól Plzně, brankář Matej Tomek je bezmocný. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Plzeňský gólman Malík rozehrává kotouč.
Litvínovský Koblasa si se Zámorským z Plzně nebral servítky.
Litvínovský Gut není potěšen z výroku rozhodčího.
Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského.
8 fotografií

„Očkem jsme se s Matyášem navzájem našli. Já už tam jen poté nastavil hokejku a on mi to na ní skvěle poslal,“ popisoval svou premiérovou vítěznou trefu v nejvyšší soutěži jednadvacetiletý Strnad.

Nenápadně se rozehřívá mezi elitou. Loni nasázel v první lize za pražskou Slavii osmnáct branek, Plzeň si ho na devět zápasů vytáhla na hostování. V létě už přišel na západ Čech na přestup a na kontě už má tři extraligové góly.

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

„Snažím se podávat co nejlepší výkony, s každým zápasem se cítím lépe a lépe. Angažmá v Plzni si naplno užívám. Doufám, že to tak půjde dál,“ líčil forvard pro klubový web.

Plzni se zároveň ve třetí části povedl dokonalý obrat. Hned v jejím úvodu se povedenou střelou zápěstím prosadil Simon a dorovnal těsný náskok Vervy, kterou ve 35. minutě poslala do vedení teč Koblasy. A v poslední minutě pak Strnad odmítl prodloužení.

„Štěstí pro nás, smůla pro Litvínov. Pro nás jsou to skvělé tři body, chci poděkovat našim fanouškům, kteří dorazili a vytvořili pro nás výbornou atmosféru,“ vzkázal Jiří Veber, asistent hlavního plzeňského kouče Josefa Jandače.

Plzeňský Holešinský (vlevo) uhýbá ataku litvínovského Guta.
Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Hosté...

„Do třetí třetiny jsme šli s cílem co nejdříve vyrovnat, což se povedlo. Pak to bylo otevřené, Litvínov měl asi větší šance rozhodnout. My jsme nakonec šťastnější.“

Škoda se díky výhře posunula na druhou příčku tabulky, dva body za lídrem z Českých Budějovic. Naopak na šestou pozici klesla karlovarská Energie. Ta včera doma podlehla Pardubicím 0:3, ani jednou nevyzrála na brankáře Willa.

„Neodehráli jsme špatný zápas, kluky jsem pochválil. Rozhodla ho naše špatná produktivita. Měli jsme víc šancí než soupeř, řadu přečíslení, ale řešili jsme akce moc technicky. Musíme se oklepat, už v neděli jedeme na Kometu,“ burcoval karlovarský kouč Pavel Patera.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 8 0 0 3 41:22 24
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
3. HC Oceláři TřinecTřinec 10 5 2 1 2 33:25 20
4. HC Kometa BrnoKometa 11 6 0 2 3 31:30 20
5. HC Dynamo PardubicePardubice 11 5 2 0 4 34:24 19
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 6 0 1 4 27:25 19
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 3 3 1 4 30:30 16
8. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
10. HC Sparta PrahaSparta 11 4 1 0 6 27:24 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 1 0 6 22:27 11
13. Rytíři KladnoKladno 11 1 1 2 7 20:34 7
14. HC Verva LitvínovLitvínov 10 2 0 1 7 16:32 7
Zobrazit více
Sbalit

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

