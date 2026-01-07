Tipsport extraliga 2025/26

Sedlák štěkal na Chlapíka: Tak to pojď shodit, ty hrdino! Co olympiáda?

Dopoledne se finálně potvrdilo, že pojede na olympiádu, večer si Lukáš Sedlák užil peprný souboj v extralize proti Spartě. Kromě toho, že gólem přispěl k výhře Pardubic 3:2 v prodloužení, se rval a a ještě si vyměnil ostrá slova se sparťanským kapitánem Filipem Chlapíkem.
Sedlák s Chlapíkem po sobě šli nejviditelněji na konci třetí třetiny. Spoluhráče z reprezentace, ale na klubové úrovni lídry rivalů, od sebe museli trhat čároví rozhodčí.

Na střídačce pak Sedlák po Chlapíkovi křičel: „Tak to pojď shodit! Tak si polib pr..., vole. Hrdino.“

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Co jste si ještě říkali?
Hlavně jsme se smáli, jak jsme po sobě poštěkávali, protože jsme se o tom bavili na posledním srazu reprezentace. Každý máme emoce a patří to k tomu. Nemyslím si, že by se stalo něco hrozného. Potyčky jsou v pohodě, v rámci hokeje.

Emoce létaly až od druhé třetiny, proč?
V první třetině nikdo nechtěl udělat chybu. Sparta pak dala gól a začal se víc hrát hokej. Nakonec to byl dobrej zápas.

Jak jste prožíval úterní nominaci na olympiádu?
Už jsme to všichni pár dní věděli, překvapení to nebylo. Ale dorazilo hodně zpráv od kamarádů a rodiny. Jsem hrozně... Jak bych to řekl? Hrdý a poctěný, že můžu reprezentovat Česko.

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Jak se těšíte na měření sil s úrovní NHL?
Bude to zajímavé. V Praze se taky ukázaly silné týmy, Švédi loni v Dánsku měli podobný kádr s hvězdami. Myslím, že se bude hrát podobný hokej, jen ještě rychlejší. O úroveň výš.

Jak se dá přepnout z módu extraliga do módu NHL a olympiáda během chvilky?
Myslím, že nás k tomu donutí hned první střídání. Ale spousta z nás NHL hrála, takže doufám a myslím, že si budeme zvykat fakt jen chviličku. Víme dopředu, jak to bude, takže se nachystáme.

Kouč Radim Rulík nominoval 19 mistrů světa z Prahy. Je to faktor?
Asi bude maličko lepší, že se s klukama budeme znát. Prošli jsme si spolu něčím výjimečným. Víme, co to obnášelo a zkušenosti jsou důležité. Máme super vzpomínky, bylo to krásné a chceme ty události prožívat znova a znova.

Trenér byl s ambicemi opatrný, co byste chtěl dokázat vy?
Já si osobně moc cíle nedávám. Ani v extralize. Důležitější je hrát prostě každý zápas tak, abyste ho vyhráli.

