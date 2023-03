Play off mód nepřijde jen lusknutím prstu, varuje pardubický Sedlák

Pravda, letos je situace odlišná. Pardubice jsou v základní části dávno první a přímý postup mezi nejlepší osmičku už jim nikdo nesebere. Výkony v posledních zápasech však mají znovu hodně daleko k ideálu a černý scénář z loňského čtvrtfinále by se klidně mohl opakovat. To by ve výroční sezoně, kdy klub chce za každou cenu získat titul, bolelo desetkrát tolik.

Proto je potřeba zabrat. Pardubice musí v pátek v 18 hodin potvrdit svou dominanci v domácím zápase s Litvínovem a naplnit rčení, že kvalitní tým třikrát za sebou neprohraje. V zádech má totiž porážky 1:3 s Kometou a 1:5 v Liberci.

„Musíme se pořádně soustředit na to, co potřebujeme hrát. Vylepšit vlastní výkon a přepnout se do play off módu — nepůjde to lusknutím prstu,“ varoval pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Po utkání s Litvínovem ještě Pardubice v neděli od 16.30 uzavřou základní část u rivala v Hradci, pak už přijdou na řadu jen zmíněné vyřazovací boje. Jednu důležitou věc si Dynamo před nimi může odškrtnout. Co se týče závažnějších zdravotních komplikací, má konečně prázdnou marodku.

Téměř po dvou měsících se zpátky k týmu připojili útočník Robert Říčka a brankář Dominik Frodl. Ten vyléčil zlomenou ruku a ve středu poprvé trénoval, do dnešního zápasu s Litvínovem ale ještě nezasáhne. Hrát však může Říčka, jenž nastoupil už v úterý v Liberci.

Tam přihlížel daleko většímu problému, který Dynamu zbývá vyřešit. Východočeši v poslední době „dojíždějí“ na velmi špatnou disciplínu. Jen v Liberci Severočeši využili dvě početní výhody kvůli zcela zbytečné vysoké holi Davida Ciencialy, za kterou následně útočník dostal dvě plus dvě minuty, a rozhodli do té doby remízový zápas.

Lukáš Sedlák slaví přesilovkový gól na ledě Liberce.

„Stalo se nám to už několikrát. Hloupé fauly nás stojí výsledky. Soupeř získá výhodu a buď dá gól, nebo se minimálně dostane do tempa. Pro nás je potom těžké reagovat. Ale nejde jen o vyloučení, je to hlavní problém, ale těch věcí je víc. Například zbytečně ztrácíme kotouče kolem modrých čar. Musíme hrát jednoduše, nahazovat puky za obranu, a ne dělat kličky, protivníci nám pak ujíždějí do protiútoků,“ uvědomoval si Sedlák.

Po návratu z NHL platí za hvězdu celé extraligy. Právě na něj bude Dynamo během play off hodně spoléhat. „Potřebuji udržet ofenzivní rytmus, ale hlavně se musím zlepšit v obraně. Celkem už jsem si zvykl, ale puky bych soupeřům mohl odebírat ještě rychleji,“ řekl Sedlák.