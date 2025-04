O Sedláka musel mít každý hokejový fanoušek strach. Pozitivní zprávu přinesl v průběhu večera jeho spoluhráč Martin Kaut, který s ním do nemocnice odjel.

„Sedlo vnímá a skoro všechno si pamatuje. Děkuje fanouškům za podporu,“ napsal na sociální sítě kvůli zranění kolene též nehrající Kaut.

Samotný klub pak přidal informaci, že je stav kapitána stabilizovaný a v pardubické nemocnici ho čeká série vyšetření.

Odehrálo se teprve šest minut první třetiny, když hradecký bek do Sedláka za brankou narazil. Samotný střet tělo na tělo přitom proběhl čistě, problém byl, že Pláněk svou nohou pomohl k tomu, aby soupeřova hvězda padla na led.

Lhostejno zda úmyslně, nebo ne, Sedláka podkopl. A za to dostal trest na pět minut plus do konce utkání.

Hokej takové zákroky nechce vidět právě proto, že jsou tak nebezpečné.

Sedlák po podkopnutí letěl z výšky nekontrolovaně k zemi. Na led narazil hlavou, dost se při pádu pokroutil a pak zůstal nehybně ležet. Rychle pro něj spěchali zdravotníci s nosítky.

„Správně rozhodnuté,“ řekl bývalý hráč NHL Patrik Eliáš v přestávkovém studiu televize OnePlay Sport. „Pláněk jde levou nohou pod Sedláka a snaží se ho přehodit přes koleno, ještě s pákou. Ne že by mu chtěl ublížit, ale je to rizikový zákrok. Správných pět plus do konce. Myslím, že by to měla řešit i disciplinárka, protože tohle je zákrok s úmyslem zranit.“

Samotný hradecký hokejista s vyloučením nesouhlasil. U šaten měl trest hlasitě zpochybňovat s tím, že ho rozhodčí poslali do kabin jen proto, že Sedlák zůstal ležet.

„S vyloučením souhlasím. Pláněk mu nechtěl ublížit, to bez debat, ale podkopnutí jednoznačný. Ten pád byl hrůzostrašný,“ přidal v televizním studiu expert Radek Duda.

Pardubicím kromě hvězd Sedláka a Kauta chybí v play off také útočníci Lukáš Radil, jenž se před pár dny těžce zvedal po zásahu do hlavy, a Jesper Weatherby.