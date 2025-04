Riziko hvězdy. Jdou po ní. Tvrdě. Zaslouží si Sedlák a spol. v extralize větší ochranu?

„Lukáš je rozdílový hráč, jeden z nejlepších v extralize. Vždycky bude středem pozornosti, to riziko si s sebou nese a on s ním musí počítat. Ale nikdy to nesmí být nefér,“ dodá rychle.

V pondělí Sedlák skončil v nemocnici, kam ho sanitka odvážela rovnou z arény na nosítkách. Pardubický útočník měl problém s pohybem hlavy, děsně smolně na ni spadl při souboji s Martinem Pláňkem.

Hradecký obránce si podle sudích pomohl pákou přes koleno. Sedláka „podrazil“ tak nebezpečně, že mu disciplinární komise k vyloučení do konce utkání třetího semifinále přidala stopku na dalších osm zápasů.

Nejvyšší trest udělený v této sezoně. Žádná sranda.

„Řeknu to naplno, od Pláňka to byla prasárna,“ poví Sýkora. „Řeči, že Sedláka nechtěl zranit... To je přece jedno. K faulu došlo ve chvíli, kdy se vůbec nemohl bránit. Chtěl se protáhnout kolem mantinelu a Pláněk ho mohl ramenem narazit čistě na mantinel. Zavřel by mu cestu a výsledek by byl stejný, ještě by si Hradec sebral puk.“

Místo toho Sedláka podle Sýkory úmyslně nabral kolenem zespoda: „A ještě horší bylo, že zapáčil rukou směrem dozadu, po čemž následoval ten pád plnou vahou. Obrovsky nebezpečné.“

Trenér Václav Sýkora.

Sedláka po jedné noci z nemocnice propustili do domácího léčení, ale odhad, kdy se zase vrátí k hokeji? Ten teď po nikom nechtějte.

A vlastně byste se nedivili, kdyby chtěl 32letý útočník extraligu sám opustit. Kdyby mu prostě došla trpělivost s tím, kolik na něj neodpískaných faulů musí v Česku snést.

Soutěž na čas zchudla o další hvězdu, což znovu otevírá téma, jestli dostatečně chrání nejšikovnější hokejisty, kteří lákají platící diváky na stadiony.

„V Česku se děje snad víc faulů než v Rusku, hru to kazí,“ vykládal překvapený Sedlák už v roce 2023 po příchodu z Colorada. „Kolikrát se dostanete do šance, můžete dát gól, jenže přijde malý faul, který tomu zabrání. Musím si zvykat a je to nejspíš tím, že čím jste v lize lepší hráč, tím víc přitahujete zákroky. Ale je to škoda.“

Třeba si zvykl, ale zcela se s tím nesmířil, což dokazují pravidelné emotivní diskuse s rozhodčími.

Jestli mají na Sedláka pifku protihráči, tak to samé často platí i pro muže v pruhovaném, kteří vědí, že to s ním na ledě budou mít vždy těžké.

„To diskutování se mi taky nelíbí,“ připustí Sýkora. Jenže Sedlák není jediný, kdo by si přál od sudích důkladnější pískání.

Větší ochranu by uvítal i litvínovský útočník a další osobnost ligy Ondřej Kaše. Otevřeně o tom promluvil pro MF DNES před rokem.

„Myslím, že ofenzivní lídři týmů by měli být daleko víc chránění a hlídaní v tom smyslu, že toho za zápas schytají hodně,“ říkal.

Paradoxně upozorňoval konkrétně na pardubické útočníky Sedláka s Martinem Kautem, kolik toho schytají. A paradoxně letos všechny tři vyřadilo vážné zranění.

Kauta před play off pochroumané koleno, Kašeho zlomeniny v obličeji. Jistě, přispěl k tomu velký díl smůly. Pořád to je dynamický sport, ale možná nebude náhoda, že diváci přišli o možnost vidět hned tři z nejlepších hokejistů v akci.

„Dá se říct, že dostanu při zápase čtyři sekery, po kterých mám klidně zaledované zápěstí a prsty, ale není z toho jediný faul,“ mrzelo Kašeho loni v lednu.

Ondřej Kaše z Litvínova míří k ošetření.

O Sedlákovi zase říkal: „Jasně, má častěji puk, navíc jde o hráče, který vletí do všeho. Ale kvůli tomu má skončit dva tři měsíce na marodce? Není to škoda jen pro Pardubice, ale hlavně pro celou ligu.“

Nejde přitom o to, aby se rozhodčí k hvězdám chovali jinak než k ostatním hráčům. Jde o to, aby se tak často nepřehlížely fauly, které zabraňují gólům nebo dokonce můžou způsobit zranění.

„Ochrana hráčů jako Sedlák by měla být maximální. Zvyšují úroveň extraligy a zápasy se hrají pro diváky. Pokud takové hráče vyřadí zranění, je to obrovská škoda,“ říká i Sýkora.