Červenku lákal do Pardubic i parťák Sedlák: Bude přínosem pro celou ligu

Pomohl jste Romana přemluvit?

Možná jsem v rozhodování nějakou roli hrál. Na šampionátu jsme si na sebe zvykli, poznali jsme se a spolupráce probíhala fakt dobře. Načež jsme se začali bavit, co by se dělo, kdyby šel do Pardubic.

Jak se na tu možnost tvářil?

Zaujala ho, rozhodně ji hned neshodil ze stolu. Že jsme spolu hráli na turnaji byl samozřejmě jen jeden z faktorů, ale Roman ví, že v Pardubicích bude mít někoho, s kým už hrál a vytvořil si na ledě nějaké pouto. Tím to bylo jednodušší.

Vy jste hotový manažer.

To ne! Jen jsem se mu snažil vysvětlit, co všechno v Pardubicích funguje. Jo, trochu jsem ho ukecával (smích).

Na co jste ho lákal?

Hlavně na lidi v šatně a na ambice. Hodně se doptával. Roman říkal, že ambice v Rapperswilu nebyly úplně optimální, pochopil jsem, že Roman chce hrát vysoko. O titul.

Lukáš Sedlák si užívá nejcennější moment své kariéry, když zvedá pohár pro mistry světa a to navíc na domácím šampionátu v Praze.

Jak Červenkův příchod ovlivní celou extraligu?

Pro extraligu bude obrovským přínosem. Hokejový svět Romana zná, je to kapitán národního týmu. Těžit z něho budou všechny kluby a jejich fanoušci. Poslední roky do extraligy chodí opravdu kvalitní hráči a úroveň soutěže se zvedá.

Červenka vám zároveň pomůže s tlakem. Je pravda, že se vám na šampionátu ulevilo, když přijely posily z NHL?

Je to tak. Hodně se to pak točilo okolo nich. Ulevilo se mi. Ještě víc ale zapůsobilo, když náš útok vstřelil nějaký gól. Každopádně s Pastrňákem, Nečasem nebo Zachou se celému týmu dýchalo lépe.

Debaty se vedly okolo čísla, s kterým Červenka bude hrát. Chtěl desítku, ale ta visí pod stropem.

Šlo to mimo nás. Zbytečně se z toho dělalo haló. Zeptají se vás na tiskovce, vy něco v rychlosti řeknete a už to žije svým životem... Od začátku podle mě bylo jasné, že Roman mít desítku nebude. Není takový, aby to vyžadoval. Bylo to téma, které udělalo titulky, lidi klikali, četli a diskutovali. V Česku je teď populární, že se na všechno nadává. Daleko víc bychom měli řešit, že v extralize bude hrát někdo jako on.

Pokud nepodepíše v NHL, měl by za Pardubice hrát i Jiří Smejkal. I jeho jste lákal?

S Jirkou se známe snad od osmnácti z Českých Budějovic. Taky jsme si sedli a povídali, jak to u nás chodí.

Jak vnímal reakce sparťanů, že jde ke konkurenci?

V životě to tak někdy bývá. Proto už nechci prohlašovat, že něco bude nějak na sto procent. Nikdy nevíte, jak se život vyvine. Jen vím, že Jirka nikdy nic určitě nemyslel špatně.

A jak jste vzal odchod Tomáše Hyky do Sparty?

To je právě hokejový život. S Tomášem jsme samozřejmě dobří kamarádi, hráli jsme spolu dlouho a mluvili jsme spolu o tom. Prostě přestup bereme jako realitu. Před zápasem si zřejmě zavoláme, troch se pošťouchneme a budeme to brát s humorem.

Sice bez Hyky, zato s Červenkou a Smejkalem. Titul musí být jasná ambice, ne?

Ony jsou stejné jako loni. Tým se trochu změnil, ale dobře se doplnil. Musíme organizaci posouvat neustále dopředu. Doufám, že budeme zase lepší a samozřejmě titul na naší cestě stojí jako náš cíl, jen k němu vede dlouhá cesta. A my se musíme soustředit na dílčí věci. A jít za tím být nejlepší.