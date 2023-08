Sedlák touží zůstat hráčem, co Pardubice strhne. Vyhlíží Ligu mistrů

S mančaftem netrpělivě vyhlíží duely v Dolomiten Cupu v Itálii, jenž Východočechy čeká už o nadcházejícím víkendu, a poté v Lize mistrů, v níž chce Dynamo letos rozfoukat pořádný „vítr“.

„Dřinu na ledě mám rád, dobře odvedená práce mě naplňuje. Ale zápasy jsou to nejdůležitější,“ říká 30letý centr. „Moc se těším hlavně na Ligu mistrů. Porovnáme se s mezinárodním hokejem, s týmy, které během sezony běžně nepotkáváme. To bude super. Pomůže nám to i do extraligy, tempo těchhle utkání bude rychlejší. Snad se nám ta soutěž vydaří,“ přeje si Sedlák.

Na květnovém mistrovství světa si sice zlomil kůstku v nártu, ale to ho dávno nijak neomezuje. Vše se zhojilo a kučeravý forvard stihl už na suchu odtrénovat stejný počet týdnů co spoluhráči v Dynamu.

„To zranění mě mrzelo v tom, že jsem první měsíc nemohl nic dělat, nebyl prostor na různé ‚sportíky‘, jako je golf. Nestihl jsem proto všechno, co jsem měl původně v plánu, protože pak už jsem se začal chystat na sezonu,“ nastiňuje.

Po svém příchodu do extraligy působil jako zjevení a nebylo divu, že byl posléze zvolen hráčem sezony. Což s sebou pochopitelně nese i ne vždy zrovna příjemnou pozornost protivníků - na téma být osekáván, držen či jinak neutralizován by Sedlák klidně mohl z fleku přednášet.

„Když si udržím výkonnost z loňska, bude to stejné, soupeři se na mě zaměří. To je jasné. Vím, že mě nečeká nic jednoduchého. Ale je můj úkol se s tím vypořádat, být dál produktivní a zůstat hráčem, který tým strhne. Snad si s klukama v lajně zase sedneme,“ věří.

Mladíci z klubu k borci jeho kalibru vzhlíží, čehož si je dobře vědom.

„Často se od nás snaží něco okoukat. Když se přijdou na něco zeptat, poradím, budu fakt rád, když jim to pomůže. Chci jim jít příkladem, aby měli kariéry třeba ještě lepší než já,“ poznamenává.