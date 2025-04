Autor: iDNES.cz

Po hrozivém pádu v souboji s Martinem Pláňkem se Lukáš Sedlák vrátil do pardubické sestavy nečekaně rychle. Už po deseti dnech. V prvním finále play off nešetrně dohrál brněnského Kristiána Pospíšila, ale trestu unikl. Jeden z nejlepších hokejistů v extralize zase budí emoce. „Hlavně, že je v pořádku, ale navenek to celé nepůsobí dobře,“ říká Jakub Koreis.