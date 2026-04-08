Tipsport extraliga 2025/26

V nájezdech excelentní, Sedlák přesto hlásil: Bylo by férovější hrát prodloužení

  8:00
Samotného ho těšilo, že on i jeho spoluhráči zvládli dovednostní činnost na jedničku. Třetí semifinále proti Spartě totiž rozhodovala, v nájezdovém dramatu uspěli všichni tři hokejisté Pardubic, hosté vyhráli 2:1 a v sérii opět vedou (2:1). Přesto útočník Dynama Lukáš Sedlák prohodil: „Asi by bylo férovější hrát pořád prodloužení, aby se rozhodlo ve hře.“
Podél mantinelu plachtí pardubický útočník Lukáš Sedlák. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Před brankářem Romanem Willem se snaží zakončit Tomáš Hyka.
Jiří Smejkal překonává v nájezdech Jakuba Kováře.
Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.
Pardubický kouč Filip Pešán (vlevo) a jeho asistent Václav Kočí.
Trestná střílení proměnil postupně Kaut, Smejkal a nakonec i Sedlák. A jelikož za domácí uspěl pouze Shore, nikdo další z pardubických už se k puku stavět nemusel.

„Já jezdím pořád poměrně stejně, mám různé varianty zakončení, ale takhle jsem to tam tentokrát viděl a zkusil,“ popsal svůj nájezd, kdy překonal brankáře Kováře střelou pod lapačku.

Trénujete tuto dovednost často?
Mockrát zase ne, občas si to ze srandy zkusíme na tréninku, někdy víc vážně. Nájezdy jsou vždycky o štěstí, jestli se vám zrovna povedou, a tentokrát to vyšlo nám, za což jsme rádi.

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Dostali jste od trenérů instrukce, jak na Kováře vyzrát?
Nemáme jasné pokyny, kam střílet, všechny nájezdy byly úplně jiné. Každý hráč má svoje věci, které umí a využívá je dlouhodobě. Je na něm, jak se rozhodne v tu danou chvíli.

Obecně jaký máte názor na to, že právě nájezdy mohou rozhodnout zápas v play off?
Asi by bylo férovější hrát pořád prodloužení, aby se rozhodlo ve hře, ale tak to je všude, na olympiádě i mistrovství světa jsou taky nájezdy. Z nějakých důvodů, které já taky chápu, to tak je a je na nás, abychom se s tím popasovali. S tím se nedá nic dělat.

V prodloužení měla Sparta lehce navrch, více ohrožovala vaši branku i vás během zápasu přestřílela.
Měli šance, my ale taky měli pár odrazů. Hráli jsme trpělivě, když jsme vedli, možná až moc zataženě. Až zbytečně moc jsme hráli bez puku. Z toho se musíme ponaučit, i když vedeme o gól, tak být spíš aktivní.

Nepomohla vám ani častá oslabení, byť jste je všechna nakonec ubránili.
Nepřidá nám to. Stojí nás hrozně sil, překlápí to momentum na druhou stranu. Ze začátku zápasu jsme měli maličko víc ze hry, pak jsme měli oslabení nebo smůlu, že jsme vyhodili puk přes celé hřiště do sítě. To jsem viděl dvakrát, oboje se stalo nám tady na Spartě. Dobře jsme se s tím popasovali, kluci blokovali střely, super týmový výkon.

Může se jednat o zlomové vítězství v sérii?
Je to 2:1, každý tým ještě potřebuje vyhrát nějaké zápasy, takže si nemyslím, že je dobré koukat se na jednotlivé zápasy, jak jsou důležité. Potřebujete čtyři výhry, zítra se začíná nanovo.

Přijde vám, že oproti prvnímu zápasu ubylo strkanic?
Možná trošku jo, ve skrumážích si dáváme všichni pozor, aby někdo někoho nestáhl zezadu, protože nikdy nevíte, jak to dopadne. Bylo by zbytečné se nechat takhle vyloučit.

V jeden moment se však pral třeba i Roman Červenka, vyměňoval si názory s Tomášem Hykou.
Na to by byl asi vysoký kurz! Roman má taky emoce, Hýča taky. Zrovna u nich bych to netipl, ale na Romana tam byli dva hráči a takhle to dopadlo. Nevím, jestli to byla úplně bitka, ale pošťuchovali se. Nikdo se tomu nevyhne.

Kolem vás se často motal Seppälä, který ukazoval, že soubojům přidáváte.
Jak bych to řekl normálně… Ať si to klidně říká, mně je to celkem jedno, to je jeho názor, já mám svůj. Ať tak hraje dál.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Klapka, Pastrňák a Zacha brali po dvou bodech, dařilo se i českým gólmanům

David Pastrňák (88) a Morgan Geekie (39) slaví bostonský gól proti Carolině, na...

V jedenáctizápasovém úterním programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. U dvou gólů byli bostonští David Pastrňák (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) a také Adam Klapka (0+2) z Calgary. Rozdílový gól...

8. dubna 2026  6:29,  aktualizováno  8:24

Samotného ho těšilo, že on i jeho spoluhráči zvládli dovednostní činnost na jedničku. Třetí semifinále proti Spartě totiž rozhodovala, v nájezdovém dramatu uspěli všichni tři hokejisté Pardubic,...

8. dubna 2026

Šancí dost, potřebný gól scházel. Horáka mrzelo: Musíme si pomoct v přesilovkách

Pardubický Tomáš Dvořák se natahuje po Romanu Horákovi ze Sparty.

Hodnocení zahájil slovy: „Je to škoda.“ Nejen Roman Horák, ale i celá Sparta mohla těsné porážky ve třetím semifinále hokejové extraligy skutečně litovat. Šancí na rozhodnutí si vypracovala dost,...

8. dubna 2026

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

7. dubna 2026  23:28

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Gólová radost zlínských hokejistů ve čtvrtém finálovém utkání mezi Zlínem a...

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

7. dubna 2026  20:06

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů....

7. dubna 2026  19:54

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

