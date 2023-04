Kompliment soupeři. Sedlák: Doufám, že vybudujeme něco podobného jako Třinec

Sám musel skousnout jednozápasový distanc, když ve čtvrtfinále s Olomoucí ramenem u mantinelu trefil Jakuba Orsavu a šel do sprch, daleko častěji byl ale v pozici oběti. Třeba v sedmém semifinálovém zápase, kdy jej nevybíravě sestřelil útočník Ocelářů Libor Hudáček. „Viděl jsem ho, ale chtěl jsem nahrávat k mantinelu, takže jsem čekal, až Hudáček přijede co nejblíž. Koukal jsem se na puk a pak už jsem jen ležel na zemi. Vždycky mě začne bolet krk, takže jsem si chvíli poležel,“ popisoval Sedlák.

Ondřej Kacetl a Lukáš Sedlák sledují letící kotouč.

I Hudáček, který v předchozím šestém utkání předčasně ukončil zápas Davidu Musilovi, měl za faul na Sedláka inkasovat trest do konce utkání, dostal ale jen dvě minuty. „Nevadí mi to, tohle je zkrátka hokej. Hrajeme tvrdě. Ke čtvrtfinále v Olomouci se vracet nebudu, ale série s Třincem byla naprosto vyrovnaná a férová. S ničím jsem neměl problém, žádný disrespekt,“ ukázal Sedlák nadhled.

Pohled trenéra Radim Rulík o faulech „Faul na Lukáše Sedláka jsem pořádně neviděl, ale především ve mně vybouchly emoce po zákroku Libora Hudáčka na našeho obránce Davida Musila v šestém zápase v Třinci. Absolutně nerozumím tomu, že Hudáček nedostal žádný trest. Vyskočil, trefil ho kolenem do břicha, rukama do hlavy. David byl otřesený a nedohrál zápas. Jestli budou tohle rozhodčí pouštět, tak ničemu nerozumím.“ Pozn.: Radim Rulík se vyjadřoval bezprostředně po sedmém zápase. iDNES.cz s ním v příštích dnech přinese bilanční rozhovor.

Daleko víc jej mrzelo, že semifinále bylo letos pro Dynamo konečnou. Chtělo titul, ale musí se spokojit s bronzem.

„Minimálně k finále jsme měli blízko, protože se v kabině sešla opravdu super parta a každý makal. Je ale složité sebrat dvacet kluků a na první dobrou to poskládat na titul. Musíme si ještě něčím projít a získat zkušenosti,“ uznal Sedlák.

Za vzor dal právě Třinec, který čeká na své páté finále v řadě. Mistrovský pohár pak může nad hlavu zvednou počtvrté v řadě.

„Třinec hrál opravdu výborně, zvládal ty malé věci, které rozhodují play off. Někdy to mohlo vypadat, že měl štěstí, jenže tak to nebylo. Musíme si z jeho hry ty maličkosti vyzobat a přenést je k nám,“ plánoval Sedlák.

Z jeho slov se dalo vytušit, že obávaný návrat do Ruska padl a v Pardubicích plánuje zůstat.

„Tohle pro mě byl takový rok nula. Doufám, že nás letošní výsledek jen posílí a v dalších letech vybudujeme něco podobného jako Třinec. Bronz je dobrý začátek,“ těšil se Sedlák. On, Tomáš Hyka i Roman Will v Dynamu podepsali smlouvy na tři roky. Pokud je naplní, mají se fanoušci Dynama na co těšit.