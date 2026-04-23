Odrazilo se na výsledku předchozí utkání, které jste prohráli 4:5 v prodloužení, i když jste vedli 4:1?
Možná trochu, ale spíš to byla shoda okolností. Předchozí zápas na dnešní výsledek neměl nějaký vliv.
Pomohlo vám střídání brankářů po druhém gólu domácích, kdy Romana Willa nahradil Malcolm Subban?
To si nemyslím. Věděli jsme, že se musíme zlepšit ve věcech, ze kterých dali dva góly, což se stalo. Vyrovnali jsme, ale bohužel obrat se nám nepodařil.
Výhru domácím vystřelil nečekaně David Musil. Co vy na to?
Je jedno, kdo gól dá. Vyplynulo to ze hry, ale pořádně jsem ten gól neviděl, takže ho nemůžu komentovat. Třinečtí ale z podobných situací hrozí, musíme si je lépe pokrývat, být důraznější.
Co chybělo v závěru, abyste vyrovnali?
Těžko říct. Hráli jsme v šesti proti pěti, což je někdy vabank. Chvíli nás dobře drželi u nás v pásmu, pak jsme měli i přesilovku, nějaké dobré střely tam byly. Někdy je konec i o štěstí, jestli se k vám puk odrazí, propadne, což se tentokrát to nestalo.
Jak vnímáte spoustu souboj a šarvátek, které finále provázejí?
To k play off patří.
Často jste ve střetech s protivníky vy sám.
Musím hrát dál. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit na sebe, jde to mimo mě, i když mě to samozřejmě někdy rozčílí. Na střídačce se oklepu.
Jde to?
Musí. Nic jiného vám nezbývá. Musím jít na další střídání, hrát pořád stejně.
Po jednom z vašich soubojů u mantinelu dali Třinečtí vítězný gól.
Myslím, že jsem měl hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Tak jsem to viděl. Nevím, jak to vypadalo na kamerách, na hřišti, to je můj pocit. Pak se hrálo dál, byl jsem delší dobu na střídačce, úplně vliv to nemělo.
Ztratili jste vedení 2:0 na zápasy.
Je to škoda, ale je to za námi. Do dalšího utkání půjdeme znovu s tím, že ho chceme zvládnout. Nic víc nás nezajímá.
Co musíte udělat příště lépe, abyste uspěli?
Dát víc gólů než soupeř. A hrát naši hru, kterou jsme předváděli padesát pět minut. Šance jsme měli. Pohlídat si okénka v defenzivě, ty nás stály dva góly. To bude nejdůležitější.
Podepíšou se na vás nynější porážky?
Hrajeme finále. Třinečtí vyhráli dva zápasy stejně jako my předtím. Čeká nás další utkání, tohle skončilo, nemá cenu se v něm babrat. Nikdo nečekal, že to bude 4:0. Nejsme špatní z toho, že se nám nepovedlo v Třinci vyhrát.
Můžete porovnat semifinále se Spartou s nynějším finále proti Třinci?
Série se Spartou měla kvalitu, ale každá je jiná. Sparta byla urputná, Třinec je také. Těžko hodnotit.