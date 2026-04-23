Tipsport extraliga 2025/26

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

  21:53
Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával Romanu Červenkovi, jenže na výhru to nestačilo a série se srovnala na 2:2. „Bylo to o tom, kdo dá třetí gól,“ litoval porážky 2:4 Sedlák.
Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika Kocha. | foto: MAFRA

Odrazilo se na výsledku předchozí utkání, které jste prohráli 4:5 v prodloužení, i když jste vedli 4:1?
Možná trochu, ale spíš to byla shoda okolností. Předchozí zápas na dnešní výsledek neměl nějaký vliv.

Pomohlo vám střídání brankářů po druhém gólu domácích, kdy Romana Willa nahradil Malcolm Subban?
To si nemyslím. Věděli jsme, že se musíme zlepšit ve věcech, ze kterých dali dva góly, což se stalo. Vyrovnali jsme, ale bohužel obrat se nám nepodařil.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Výhru domácím vystřelil nečekaně David Musil. Co vy na to?
Je jedno, kdo gól dá. Vyplynulo to ze hry, ale pořádně jsem ten gól neviděl, takže ho nemůžu komentovat. Třinečtí ale z podobných situací hrozí, musíme si je lépe pokrývat, být důraznější.

Co chybělo v závěru, abyste vyrovnali?
Těžko říct. Hráli jsme v šesti proti pěti, což je někdy vabank. Chvíli nás dobře drželi u nás v pásmu, pak jsme měli i přesilovku, nějaké dobré střely tam byly. Někdy je konec i o štěstí, jestli se k vám puk odrazí, propadne, což se tentokrát to nestalo.

Jak vnímáte spoustu souboj a šarvátek, které finále provázejí?
To k play off patří.

Často jste ve střetech s protivníky vy sám.
Musím hrát dál. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit na sebe, jde to mimo mě, i když mě to samozřejmě někdy rozčílí. Na střídačce se oklepu.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Jde to?
Musí. Nic jiného vám nezbývá. Musím jít na další střídání, hrát pořád stejně.

Po jednom z vašich soubojů u mantinelu dali Třinečtí vítězný gól.
Myslím, že jsem měl hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Tak jsem to viděl. Nevím, jak to vypadalo na kamerách, na hřišti, to je můj pocit. Pak se hrálo dál, byl jsem delší dobu na střídačce, úplně vliv to nemělo.

Ztratili jste vedení 2:0 na zápasy.
Je to škoda, ale je to za námi. Do dalšího utkání půjdeme znovu s tím, že ho chceme zvládnout. Nic víc nás nezajímá.

Co musíte udělat příště lépe, abyste uspěli?
Dát víc gólů než soupeř. A hrát naši hru, kterou jsme předváděli padesát pět minut. Šance jsme měli. Pohlídat si okénka v defenzivě, ty nás stály dva góly. To bude nejdůležitější.

Podepíšou se na vás nynější porážky?
Hrajeme finále. Třinečtí vyhráli dva zápasy stejně jako my předtím. Čeká nás další utkání, tohle skončilo, nemá cenu se v něm babrat. Nikdo nečekal, že to bude 4:0. Nejsme špatní z toho, že se nám nepovedlo v Třinci vyhrát.

Můžete porovnat semifinále se Spartou s nynějším finále proti Třinci?
Série se Spartou měla kvalitu, ale každá je jiná. Sparta byla urputná, Třinec je také. Těžko hodnotit.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě na MS, bodoval i gólman Bednář

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku na vítězné vlně. Ve čtvrtek večer ve Vídni zdolala Rakousko 5:1. Debut v české bráně si odbyl Jan Bednář, který...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:26

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

23. dubna 2026  19:19

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

