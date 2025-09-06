Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Pardubický kapitán Sedlák: Jsem ve věku, kdy si pořádný „detox“ dopřát nemůžu

  11:20
Byl jedním z hokejistů, kteří pro marketingové účely pardubického Dynama pózovali v nových dresech. Logicky — kapitán týmu Lukáš Sedlák je v posledních letech jednou z nejvýraznějších tváří klubu. „Líbí se mi moc, speciálně červená sada. Jsou tam sladěné reklamy a vypadá to hezky,“ uvedl Sedlák na předsezonní tiskovce.
Východočeši letos budou právě v tmavé variantě dresů nastupovat před svými fandy; bílá je pak určena pro venkovní zápasy. Sedlák a spol. dříve obléknou červenou; již příští středu, 10. září, Dynamo čeká v enteria areně derby s rivaly z Hradce Králové.

Je vždycky ošidné něco zásadního vyvozovat z přípravných duelů, nicméně lze konstatovat, že pardubické mužstvo si v nich vedlo dobře. Čtvrteční triumf A-týmu v Chrudimi nad jeho rezervou 6:3 završil jeho letní bilanci v přátelácích na 6-0-1 při skóre 37:10

Konkrétně Sedlák prožil předsoutěžní období, jež navázalo na prohrané finále s brněnskou Kometou, bez většího odpočinku.

„Já už nejsem ve věku, kdy si nějaký pořádný ‚detox‘ můžu dopřát. Dal jsem si dva týdny úplný klid a pak pomalu začal trénovat. Zatím vše probíhalo, jak mělo, a cítím se výborně,“ prohlásil 32letý centr.

Během přípravy s mančaftem absolvoval i dva přípravné turnaje, Dolomitencup v Itálii a Coupe des Bains ve Švýcarsku.

„Bylo to podobné jako loni, vždycky je fajn si s klukama někam takhle vyjet. Cesta autobusem vás spojí, máte čas na karty a tak. I prostředí tam je krásné, teplo. Příjemná změna oproti srpnovému stereotypu,“ kvitoval první z nich.

V případě Coupe des Bains pak měl kliku, že se mu vyhnula viróza, která sklátila řadu spoluhráčů.

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

„Je škoda, že jsme ve Švýcarsku neodehráli poslední zápas, ale to rozhodnutí bylo správné, moc se nás asi necítilo úplně fit. Celkově to bylo pro všechny užitečné. Stmelilo nás to,“ pochvaloval si.

