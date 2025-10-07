Tipsport extraliga 2025/26

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

Marek Votke
  10:24
Střela brněnského obránce Jana Ščotky mu minulý týden nepříjemně rozlomila nehet a poranila prst u ruky. V pardubickém Dynamu se pak báli, jak dlouho jim zase bude kapitán chybět. Nakonec to tak hrozné nebylo, Lukáš Sedlák se dal do kupy během pár dnů a teď v neděli už naskočil do domácího utkání s Vítkovicemi. Pardubický hokej již tradičně pozvedl, dal i gól, ale nestačilo to. Ostravský mančaft si z enteria areny odvezl body za výhru 4:3.

Lukáš Sedlák na návštěvě v brankovišti Třince. | foto: ČTK

„Až na nějakých pět šest střídání to ale byl dobře odmakaný zápas,“ přemítal pak Sedlák.

Jeho tým srazily góly v závěru první a na začátku druhé třetiny. Vítkovice jimi vyrovnaly na 2:2 a následně šly do vedení.

„Inkasovali jsme důležité góly v blbých časech. Hlavně mě mrzí ten na 3:2 (Willovi do sítě propadlo nahození od modré čáry), zbytečně jsme tam nechali hráče dojet na clonu,“ litoval Sedlák. „Taky je škoda našeho neuznaného,“ dodal.

Když už se totiž Janu Košťálkovi povedlo ve 33. minutě při přesilovce podruhé v zápase vymazat manko, vítkovická střídačka sáhla k trenérské výzvě a rozhodčí gól odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi právě od Sedláka.

To byla druhá hořkost pro Dynamo v utkání. Tou daleko větší je ztráta dalšího klíčového útočníka Roberta Kousala. Hned v první minutě jej loktem do hlavy trefil Jakub Zbořil a okamžitě se začalo spekulovat o otřesu mozku.

„Je to těžké. Máme teď na marodce čtyři top útočníky (vedle Kousala ještě Sobotku, Smejkala a Kauta) a musíme to lepit. Často nám někdo takhle vypadne během zápasu a dohráváme to na jedenáct nebo deset útočníků. Pár dní předtím něco natrénujete, a najednou je potřeba to měnit,“ žehral Sedlák na zdraví spoluhráčů.

Diskuse s trenérem i majitelem

U všech výše zmíněných je absence odhadovaná na měsíce, a nepomůže tak ani nezvykle dlouhé volno, které má teď Dynamo před sebou. Oproti letošním zvyklostem totiž toto úterý nikde nehraje a další zápas ho čeká až v pátek na ledě trápící se pražské Sparty, která prohrála už čtyřikrát v řadě.

Pardubická radost po vyrovnávací trefě na ledě Komety.

O kontakt s týmem však fanoušci úplně nepřijdou. Někteří z nich dostanou možnost poklábosit právě se Sedlákem, ale třeba také s trenérem Filipem Pešánem či majitelem klubu Petrem Dědkem na středečním diskusním setkání od 18 hodin v restauraci Hattrick na pardubickém zimním stadionu. Přístup mají předplatitelé nově vzniklé platformy Dynamo Premium.

Jsem hodně hladový, hlásí nový Kanaďan

Na zoufalou situaci s marodkou si v hokejovém Dynamu stěžovali už během loňské sezony. Letos je však možná ještě horší. Sotva se vrátil uzdravený kapitán Lukáš Sedlák, tak na dlouhé týdny zase vypadl Robert Kousal, kterého v nedělním duelu s Vítkovicemi „zrakvil“ bývalý parťák Jakub Zbořil. Dva dny před tím navíc Daniel Gazda nešťastnou střelou ve Varech zlomil ruku Vladimíru Sobotkovi.

A Dynamo musí reagovat. Na měsíční zkoušku přichází sedmadvacetiletý útočník z Kanady Carsen Twarynski.

„Jsem hodně hladový a připravený začlenit se v Evropě i v Dynamu,“ hlásil pro klubový YouTube kanál Twarynski.

Dosavadní kariéru trávil převážně v AHL (349 utkání, 112 bodů), ve 22 případech si však zahrál i NHL za Philadelphii. V nové sezoně je Dynamo jeho prvním angažmá, když přesvědčí, zůstane.

„Udělám naprosté maximum pro osobní i týmové zlepšení, uvidíme, kam to povede.“

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
