Sedlák bez finálové stopky, disciplinární komise faul na Pospíšila netrestá

Sedlákův faul na Pospíšila sudí Antonín Jeřábek a Tomáš Mejzlík přezkoumávali na videu, nakonec pardubickému kapitánovi udělili dvouminutový trest za napadení.

Disciplinární komise se jím zabývala jako potencionálním faulem kolenem, ale podle jejího předsedy Viktora Ujčíka se Sedlák disciplinárního přestupku nedopustil.

Pospíšil odkulhal z ledu a zápas pro něj skončil. Sedlák v 36. minutě gólem v přesilové hře při vyloučení Šimona Stránského otevřel skóre, ale Kometa výsledek otočila a vyhrála 2:1 v prodloužení. V sérii na čtyři vítězné zápasy se ujala vedení.

Sedlák se vyššího trestu neobával. „Ještě jsem se přikrčil, abych ho netrefil do hlavy. To jsem nechtěl, jinak jsem v tom nic jiného neviděl,“ řekl po utkání novinářům. Sám se vrátil do hry po dvouzápasové absenci kvůli zranění.

Ve třetím semifinále s Hradcem Králové po zákroku obránce Martina Pláňka spadl hlavou na led a strávil noc v nemocnici. Pláněk dostal za podkopnutí od disciplinární komise trest na osm utkání a pokutu ve výši deseti procent měsíční mzdy.