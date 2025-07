Koukal tak učinil před lety poté, co se vracel ze zahraničí, Radil v situaci, kdy s ním pardubický klub přes platnou smlouvu přestal počítat. A shoda? Oba hradecký dres oblékli v počátcích své kariéry. V době, kdy sousední kluby vzájemně spolupracovaly a prvoligový Hradec byl více méně farmou extraligových Pardubic.

Dnes jde o konkurenty, jejichž fanoušky už jen pohled na dres rivala dokáže značně rozvášnit. „Já ale nikomu nic nedlužím, takto jsem se rozhodl. Necítím se vůbec tak, že bych dělal něco špatně,“ uvedl pro hradecký klubový web dnes čtyřiatřicetiletý Radil, jasně nejvěhlasnější letní posila Mountfieldu.

Radil má pro svůj krok logické vysvětlení. Jednat o novém působišti začali se svým agentem, až když manažerovi bylo řečeno, že v Pardubicích s bývalým dlouholetým reprezentantem a hráčem se zkušenostmi z NHL i KHL do sestavy nepočítají.

Lukáš Radil ze San Jose v zápase s Los Angeles. A Lukáš Radil v utkání proti Finsku.

„V květnu jsem dostal informaci od manažera, že se nevejdu ani do pěti pětek. Proto jsme s agentem začali jednat. Dostal jsem nabídky z více klubů a díky jednání pana Kmoníčka (generální manažer hradeckého klubu - pozn. autor) a slov trenéra Martince jsem se rozhodl jít do Hradce,“ vysvětluje Radil, „finance nebyly vyloženě to hlavní, proč jsem se do Hradce vydal, bylo to spíš proto, jak se mnou jednali, jaké mají cíle.“

S možnými negativními reakcemi fanoušků Pardubic počítá, ale věří, že je zvládne: „Jak říkají ti starší a zkušenější, život jde dál. Teď se těším na novou sezonu, je to pro mě určitě výzva, a to mám rád.“

Jeho „pardubický“ předchůdce Koukal přišel před lety do Mountfield o rok starší, než je nyní Radil. V hradeckých barvách odehrál pět sezon, hned v té první 2017/18 patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu. S podobnými ambicemi nyní přichází také Radil: „Udělám všechno pro to, aby to dobře dopadlo.“

Radit mu v tom určitě bude i Koukal, jenž se po letech strávených v Kolíně a roce v domovském Žďáru nad Sázavou do Mountfieldu vrací jako asistent hlavního kouče Martince.