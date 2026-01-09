Tipsport extraliga 2025/26

Radil po Škorvánkově úchvatném zákroku: Chytá skvěle, olympiádu si zaslouží

Radomír Machek
  23:19
Poprvé v kariéře vstřelil útočník Lukáš Radil gól „svým“ Pardubicím, kde odehrál většinu kariéry v české extralize. Svým gólem zařídil remízu, kterou poté hradecký tým proměnil v nájezdech ve druhý bod, a byl vyhlášen nejlepších hráčem svého týmu. Ve výborném derby ale všechny uchvátil jeho spoluhráč. Brankář Stanislav Škorvánek, čerstvě nominovaný do slovenského týmu pro olympijské hry v Miláně, totiž v nájezdech předvedl zákrok, který bral dech.
Pardubický útočník Sedlák (vepředu) se snaží tečovat kotouč mířící na branku...

Pardubický útočník Sedlák (vepředu) se snaží tečovat kotouč mířící na branku Hradce Králové. | foto: ČTK

V páté sérii, za stavu 0:0 vůbec jako desátý, poslední hráč, se proti němu rozjel pardubický Roman Červenka. Předvedl skvělý blafák, Škorvánka si položil na led a už střílel prakticky do prázdné branky. Jenomže slovenský reprezentant v barvách Hradce, který ležel téměř bezmocně na břiše, stačil pokrčit levou nohu, tou vyrazil Červenkovu střelu do tyčky a tím nájezd nečekaně skončil.

Neuvěřitelný zákrok! „Chytá výborně celou sezonu a i tentokrát nás skvěle podržel. Nominaci na olympiádu si naprosto zaslouží a myslím si, že by tam měl odchytat co nejvíc zápasů,“ pochválil Radil svého spoluhráče, který týmu k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad lídrem soutěže výrazně pomohl. Navíc v derby, které fanoušci obou týmů prožívají hodně emotivně.

Poprvé v kariéře jste se střelecky prosadil proti Pardubicím, kde jste hokejově vyrostl a strávil podstatnou část hokejové kariéry. Hodně výjimečné?
Byl to pro mě další gól, což mě těší a je jedno proti jakému týmu. Hlavně, že se mi to podařilo.

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Slavil jste, s jakým pocitem proti svým bývalým spoluhráčům?
Slavil. Všichni vědí, že je to sport, každý je soutěživý a chce vyhrávat. Radoval jsem, protože se mi podařilo vyrovnat, i když se emoce mísily.

Zápas přinesl rozdílné třetiny, jak jste ho viděl vy?
První třetina se nám povedla, plnili jsme to, co jsme chtěli. Bohužel v prostřední jsme vypadli z role, dostali tři góly. Třetí už byla nahoru dolů, spadnout to tam mohlo každému. V prodloužení měly Pardubice více šancí, ale v nájezdech jsme vyhráli.

I díky vašemu gólu.
Jsem moc rád, že to tam padlo. Bylo to hodně vyhecované, vydřené vítězství. Dva body bereme.

Pardubice občas mívají horší začátky zápasů, ale poté umí využít téměř každou šanci. Upozorňovali jste se na to?
Úplně ne. Víme, že pokud mají jednu dvě šance, úspěšnost mají. Nám se to bohužel nepodařilo pokrýt ve druhé třetině, ale jinak jsme se dneska na ledě cítili velmi dobře. Měli jsme síly, protože jsme naposledy hráli v neděli. Potrénovali jsme, odpočinuli.

Pauza po nedělním zápase s Libercem, který měl k ideálu daleko přišla vhod? Čím jste se z té porážky dostávali?
Tréninkem. Pracovali jsme na systému a detailech, které jsme v tom zápase měli špatné. Klasická celoroční práce.

Porazili jste v tuto chvíli jasného lídra tabulky ve chvíli, kdy se blíží vyvrcholení sezony. Velké povzbuzení?
Doufejme, že nás to posune. A že to snad nebude signál k uspokojení.

Vstoupit do diskuse

40. kolo

Kompletní los

41. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 39 21 3 6 9 123:89 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
3. HC Oceláři TřinecTřinec 40 18 6 1 15 119:100 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 39 19 3 2 15 98:99 65
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 38 17 6 1 14 103:90 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 38 17 2 5 14 97:91 60
7. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 42 16 4 3 19 112:122 59
9. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
10. HC Kometa BrnoKometa 39 16 2 5 16 107:107 57
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
12. Rytíři KladnoKladno 40 12 4 5 19 96:114 49
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 38 12 3 3 20 76:105 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 40 11 2 4 23 87:128 41
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

9. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  22:18

Horáček se velkolepě představil domácím fanouškům. Zářil Pospíšil, Flek je zpátky

Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova.

Brněnská Kometa prolomila svoji šestizápasovou šňůru proher ve velkém stylu. V prvním domácím utkání pod novým trenérem Jiřím Horáčkem rozstřílela Litvínov nejvyšší výhrou v sezoně 7:2. „Jsme hrozně...

9. ledna 2026  19:43

Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Nabrali víc jak dvoudenní zpoždění, ale už jsou zpátky v Česku. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistála v...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  18:32

Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton...

V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých...

9. ledna 2026  16:10

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli...

9. ledna 2026  13:02

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

