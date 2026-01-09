V páté sérii, za stavu 0:0 vůbec jako desátý, poslední hráč, se proti němu rozjel pardubický Roman Červenka. Předvedl skvělý blafák, Škorvánka si položil na led a už střílel prakticky do prázdné branky. Jenomže slovenský reprezentant v barvách Hradce, který ležel téměř bezmocně na břiše, stačil pokrčit levou nohu, tou vyrazil Červenkovu střelu do tyčky a tím nájezd nečekaně skončil.
Neuvěřitelný zákrok! „Chytá výborně celou sezonu a i tentokrát nás skvěle podržel. Nominaci na olympiádu si naprosto zaslouží a myslím si, že by tam měl odchytat co nejvíc zápasů,“ pochválil Radil svého spoluhráče, který týmu k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad lídrem soutěže výrazně pomohl. Navíc v derby, které fanoušci obou týmů prožívají hodně emotivně.
Poprvé v kariéře jste se střelecky prosadil proti Pardubicím, kde jste hokejově vyrostl a strávil podstatnou část hokejové kariéry. Hodně výjimečné?
Byl to pro mě další gól, což mě těší a je jedno proti jakému týmu. Hlavně, že se mi to podařilo.
Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno
Slavil jste, s jakým pocitem proti svým bývalým spoluhráčům?
Slavil. Všichni vědí, že je to sport, každý je soutěživý a chce vyhrávat. Radoval jsem, protože se mi podařilo vyrovnat, i když se emoce mísily.
Zápas přinesl rozdílné třetiny, jak jste ho viděl vy?
První třetina se nám povedla, plnili jsme to, co jsme chtěli. Bohužel v prostřední jsme vypadli z role, dostali tři góly. Třetí už byla nahoru dolů, spadnout to tam mohlo každému. V prodloužení měly Pardubice více šancí, ale v nájezdech jsme vyhráli.
I díky vašemu gólu.
Jsem moc rád, že to tam padlo. Bylo to hodně vyhecované, vydřené vítězství. Dva body bereme.
Pardubice občas mívají horší začátky zápasů, ale poté umí využít téměř každou šanci. Upozorňovali jste se na to?
Úplně ne. Víme, že pokud mají jednu dvě šance, úspěšnost mají. Nám se to bohužel nepodařilo pokrýt ve druhé třetině, ale jinak jsme se dneska na ledě cítili velmi dobře. Měli jsme síly, protože jsme naposledy hráli v neděli. Potrénovali jsme, odpočinuli.
Pauza po nedělním zápase s Libercem, který měl k ideálu daleko přišla vhod? Čím jste se z té porážky dostávali?
Tréninkem. Pracovali jsme na systému a detailech, které jsme v tom zápase měli špatné. Klasická celoroční práce.
Porazili jste v tuto chvíli jasného lídra tabulky ve chvíli, kdy se blíží vyvrcholení sezony. Velké povzbuzení?
Doufejme, že nás to posune. A že to snad nebude signál k uspokojení.