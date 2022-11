Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jejich životopisy docela matou. Ona má právnické vzdělání, ale už sedm let ji diváci vídají na obrazovkách jako televizní reportérku. On coby vystudovaný inženýr nevydělává v kanceláři, ale na ledě. Lukáš Radil hrál na olympiádě i dvou hokejových šampionátech. Poznal Kalifornii, Moskvu nebo naposledy Rigu. Po rozpoutání války se z KHL vrátil do extraligy, v níž ho MF DNES zvolila nejlepším hráčem uplynulého měsíce.