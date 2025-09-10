Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Ve známém prostředí mu jistě vyvstane spousta vzpomínek. Možná i ty relativně nedávné. Na chvíle, kdy hořce sledoval mistrovské oslavy soupeře a trávil druhý finálový nezdar v řadě.
Od sedmého duelu s Kometou uplynulo 134 dní. A leccos se za tu dobu změnilo.
Oblíbenec tribun a jeden z posledních odchovanců v sestavě se ocitl na listině nepotřebných. Nezapadal do plánů nového šéfa střídačky Pešána, sám pocítil, že ani platná smlouva budoucnost v ambiciózním klubu nezajistí.
Aby hokejisté fanoušky pořádně namíchli, nemuseli si ani přes hlavu přetáhnout dres největšího rivala. Stačilo, že nezamířili domů, když se to od nich čekalo.