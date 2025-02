Pardubice na spodku sinusoidy. Radil ke krizi: Žádný strom neroste do nebe

„To máte jako v životě. Je to sinusoida a my jsme teď bohužel na spodku. Může se to ale rychle obrátit,“ věřil útočník Lukáš Radil.

Ideálně už v pátek od 17.30 v Litvínově, kde by Pardubice potřebovaly využít jeho taktéž slabšího období, Verva prohrála sedm utkání z posledních osmi.

„Zkrátka nezbývá, než tyhle dva zápasy urvat. Musíme se posadit k videu a pořádně se připravit,“ vyhlásil Radil.

Tým se o to jistě snažil i před posledním domácím utkáním s Českými Budějovicemi, ve středu se ale v enteria areně opět promítaly totožné záběry z poslední doby. Optický tlak domácích, jejich nízká efektivita, chyby a následně inkasované góly. Dynamo prohrálo 2:3.

„Potýkáme se s tím, že máme víc ze hry, ale na gól se hrozně nadřeme a po jedné chybě jsme pak hned potrestáni. Musíme to vydržet, všechno je otázka pravděpodobnosti. Čím víc budeme střílet, tím spíš to prolomíme. Žádný strom neroste do nebe,“ uvažoval inženýr ekonomie Radil.

Pardubický Lukáš Radil oslavuje svůj gól proti Fribourgu.

Bod mohl Pardubicím zachránit Martin Kaut, který dostal v poslední vteřině nabídku trestného střílení (v každé třetině se jelo jedno), ale nevyžil ji. Mnoha lidem v hale tak možná vyskočily vzpomínky na semifinále 2023 s Třincem, kdy v úplném závěru sedmého zápasu neproměnil nájezd Tomáš Hyka.

„Kauly má z nás asi nejlepší nájezdy. Udělal všechno správně, ale bohužel to nevyšlo,“ krčil rameny Radil. Musel tak skousnout pískot domácích fanoušků. „Něco jsme zaslechli, ale nedá se nic dělat. Každý má právo na názor,“ dodal.

Ocenil naopak, jak žila střídačka. Po hlušší první třetině se hráči začali navzájem hecovat. „Na tom musíme stavět,“ řekl Radil.