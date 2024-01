Ztráta motivace? Takový pocit nemám, říká pardubický útočník Radil

Je ale potřeba vidět dál, nefungují detaily.

Pardubice v poslední době mají opakovaně problém s koncentrací, ve hře mají výpadky. Nedávno s Kometou ve třetí třetině nepochopitelně přišly během deseti minut o vedení 6:2 a zápas zachraňovaly v prodloužení. Stejně tak v neděli, kdy doma s Mladou Boleslaví prošustrovaly náskok 3:1 taktéž v poslední části hry.

Přitom byly po delší době kompletní, čtvrtá lajna ve složení Říčka – A. Musil – Cienciala by leckde nastupovala jako první. Tenhle tým by si měl s posledním extraligovým poradit levou zadní, tak kde je problém? „Nevím, těžko se mi hledají slova. Prostě nám to teď nějak nevychází,“ přiznává pardubický útočník Lukáš Radil.

Trenér Václav Varaďa všechno ladí směrem k play off, sám říká, že základní část v podstatě o ničem jiném není. Dynamo má již domácí start přímo ve čtvrtfinále téměř jistý a času na přípravu dostatek, chybí mu tedy motivace? Něco podobného se koneckonců stalo už loni, kdy Východočeši prohráli šest z posledních osmi utkání dlouhodobé fáze soutěže.

„Dobře víte, že i kdyby to tak bylo, vám to nikdy nemůžu říct,“ pousmívá se pardubický útočník Lukáš Radil téhle otázce, „osobně vůbec necítím, že by to bylo o nějaké ztrátě motivace. Je přece logické, že se snažíme vyhrát každý zápas a ideálně i základní část.“ Přece jen je však podle něj snadné cítit se v těchto situacích trochu svázaně. „V hlavě tyhle ztracené konce zkrátka máte, tak to v hokeji chodí. Jediná možnost, jak se toho vyvarovat, je si jakékoli vedení vůbec nepřipouštět. Musíme se pořád držet naší hry a systému,“ uvažuje Radil.

Dalším lékem může být i ostře sledovaný duel na Spartě, který se hraje už zítra od 18.30.

„To si taky myslím. Celá kabina se na tenhle zápas těší, bude to úplně o něčem jiném. Vždycky, když nastupujeme proti týmům z vrchu tabulky, chtějí oba soupeři hrát hokej, poměřit se v něm a ne v žádném betonování. Tyhle zápasy nás baví,“ míní Radil.

Středeční bitvě o první místo v tabulce neubralo na lesku ani její přeložení z lukrativnějšího pátečního termínu těsně před Vánoci. Minimálně mezi pardubickými fanoušky je úbytek jen v desítkách, a tak z Pardubic po šestnácti letech vyrazí natřískaný Dynamo Express, ze kterého se v pražské Libni vyvalí přes tisíc lidí.

„Je fantastické, že nás přijede podpořit tolik lidí. Atmosféra bude skvělá a dodá nám křídla,“ těší se Radil.