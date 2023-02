Radil po prvním hattricku: Svůj největší vrchol chci předvést v play off

„Především jsme rádi, že už se bude zase hrát hokej, protože reprezentační pauza byla dlouhá. Vždycky naruší tempo, do kterého se dostaneme. Máme teď tři zápasy rychle po sobě (v neděli v 15.30 Dynamo hraje ve Varech) a už je znát, že se blíží play off. Každý začíná dbát především na detaily, které nám ještě nejdou, a myslím si, že je pomalu cítit napětí a očekávání,“ uvažoval útočník Pardubic Lukáš Radil.

Po sedmi letech v zahraničí se vrátil do Čech, kde ve dvaatřiceti letech prožil jednu kariérní premiéru. Nasázel svůj první extraligový hattrick, kterým pomohl ve středu porazit České Budějovice 7:3.

„To budu mít v kabině asi drahé,“ smál se Radil. „Je potřeba říct, že u dvou gólů jsem měl velké štěstí,“ dodal. U prvního Radilova zásahu o něm ještě být řeč nemůže, v oslabení ujel s Tomášem Zohornou dva na jednoho, dvakrát si vyměnili puk a Radil jej poslal do sítě. Podruhé tečoval nahození Ondřeje Vály od modré čáry a hattrick zkompletoval do prázdné branky.

„Jsem rád, že jsem to čekání na gól takhle prolomil, ale svůj největší vrchol se budu snažit předvést v play off,“ řekl Radil.

Neprosadil se devět zápasů, vypadalo to, že jeho druhému útoku s Tomášem Zohornou a Robertem Kousalem došla šťáva. V Budějovicích se tak poslední jmenovaný posunul do třetí lajny a nahradil jej Pavol Štetka, postupem času se ale původní trojice opět spojila dohromady. „Ani nejlepší hráči na světě nedokážou celou sezonu udržet stejně kvalitní výkon. Často to není o spoluhráčích, ale o každém z nás. Trenéři nás pak zase dali k sobě, protože jsme dohrávali na tři útoky. Za sebe můžu říct, že s Tomášem a s Robertem se mi stejně hraje nejlíp,“ porovnával Radil.

Byť na první pohled Dynamo Motor na jeho ledě rozstřílelo, v kabině pak na spoluhráče apeloval, že výkon nebyl bez poskvrnky. Do padesáté minuty to bylo 3:3 a oba týmy se trápily.

„Po gólu na 4:3 už byly Budějovice psychicky slabší a začaly dělat chyby. Náš výkon ideální nebyl, ale to i kvůli dlouhé pauze, Budějovice navíc hrají o všechno. Nakonec jsme ukázali kvalitu,“ byl rád Radil.