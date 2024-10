Nečekaný trumf Plzně, zlou sérii uťal zapůjčený veterán Pulpán

„Už když jsem nastupoval na led, měl jsem slzy v očích,“ svěřil se pak devětatřicetiletý Pulpán, místní odchovanec. Plzeň si ho narychlo vytáhla na střídavé starty z prvoligového Sokolova, kam se v létě přesunul z Karlových Varů. A byl to výtečný tah.

V sobotu jste hrál se Sokolovem proti Kolínu, co bylo pak?

Už po rozbruslení si mě zavolali trenéři, že volal Martin Straka, jestli bych nemohl pomoci, že je v Plzni velká marodka. Řekl jsem, že když se budu cítit dobře, moc rád. Hrát za Plzeň je pro mě vždycky čest.

Nakonec z toho byl báječný večer, dva góly a výhra 3:2.

Už jsem si ani nepředstavoval, že si tady ještě někdy zahraji. Pro mě je to třešnička. Chtěl jsem hlavně pomoci, aby se kluci nakopli. Je vidět, že na nich leží deka. Když se dostane gól, hlavy jdou dolů. Nehráli jsme špatně, bohužel nám tam nepadla první branka a najednou to bylo 0:2. Ale tvrdou prací se to zlomilo a otočili jsme to.

Dal jste vlastně v extralize někdy dvě branky za večer?

Jo jo, v Mladé Boleslavi, asi rok 2015. Prohráli jsme tehdy 6:7 po nájezdech.

Jak popíšete své trefy proti Olomouci? Ve druhé části jste po rychlém kontru snižoval na 1:2.

Jejich útočník mě podbruslil a já mu trochu ujel. Holi (Holešinský) mě krásně našel na útočné modré do plné jízdy a já hned věděl, že zkusím střelu na lapačku. Vím, že Sedlo (olomoucký brankář Sedláček) je hrozně rychlý dole. Kdybych dělal nějakou kličku, tak by mě asi vybruslil.

A vítězná branka? Sedláčka jste překvapil nahozením z úhlu.

Před branku si někdo najížděl, jinak jsem neviděl, komu by šlo přihrát. Nechtěl jsem hlavně ztratit puk, zkusil jsem ho jen nahodit a se štěstím se odrazil za čáru.

Velká gólová šance před brankou Olomouce.

Ale také vám zatrnulo, když po vaší chybě za stavu 1:2 ujížděl hostující Musil do brejku, že?

Puk letěl vzduchem, rukavicí jsem si ho ze vzduchu hodil na hokejku. Ale blbě jsem ho trefil, pak jsem se to marně snažil nějak vylehnout. Naštěstí to Nick Malík chytil perfektně. Za to mu moc děkuji, kdyby nám zase odskočili, bylo by to už asi těžké.

Není pro vás paradoxně snazší hrát extraligu než druhou nejvyšší soutěž?

Zrovna Kolín a Olomouc jsou podobné týmy. Hrají silově, na brejky. První liga je bruslivější, nedodržuje se tolik taktika. Ale zase se to nahradí houževnatostí. Nechci moc porovnávat. V extralize jsou vyspělejší hráči, umí puk podržet a když uděláte chybu, potrestají ji. To ale zase v první lize umí i Vsetín nebo Zlín.

Byla výhoda, že jste dorazil do Plzně s čistou hlavou, nezatíženou sérií šesti porážek?

To znám. Když jsem tady hrál před lety, střídali se trenéři, k týmu přišli Martin Straka, Láďa Čihák a Jirka Hanzlík. Také jsme byli dole. Když se nakupí nakupí porážky, nevěříte si, je to pak těžké. A i tehdy, když přišel někdo nový po trejdu, tak nám pomohl se nakopnout. Doufám, že teď jsem klukům pomohl já a bude to jen lepší.

Důrazný souboj u mantinelu během utkání mezi Olomoucí a Plzní.

Neřekl jste si dnes o novou smlouvu v extralize?

To zase nečekám, už mám nějaký věk. Pro mě to byl šťastný zápas. A velké emoce, tady jsem vyrůstal, hrají tu i moje děti. Uvidíme, co bude dál. Když to půjde, vždycky rád přijedu.

Fyzicky jste se cítil dobře?

Jo. V sobotu i teď. Ale hned v pondělí hrajeme se Sokolovem s Litoměřicemi, tak teprve uvidíme. (úsměv)