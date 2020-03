Pech před čtvrtfinále s Kometou: Doufám, že do toho dáme větší srdce

Sparta jde do play off ze třetího místa. Rozhodly o tom dva body, které získala v duelu s Olomoucí. Přitom nechybělo mnoho k tomu, aby domácí hokejisté ovládli utkání už v základní hrací době. Za nerozhodného stavu dostávali soupeře pod tlak.

„Ve třetí třetině jsme několikrát ujeli, bohužel jsme moc vymýšleli. Proto jsme nakonec neurvali tři body,“ přemýšlel po utkání útočník Sparty Lukáš Pech.

Vítězství nad Olomoucí je nicméně cenné, souhlasíte?

Samozřejmě každé vítězství před play off je pozitivní. Prohrávali jsme o dva góly, byli jsme ve složité situaci. Olomouc má výborné, bojovné mužstvo, hrají urputný hokej. Postupně jsme jim ale vyrovnali a pak jsme byli i lepším mužstvem.

Převažuje při ohlédnutí za základní částí spokojenost?

Hodnotím ji pozitivně, třetí místo je skvělé. Zatímco rok dva zpátky jsme se motali kolem desátého místa, letos jsme byli víceméně celou sezonu v klidu, dlouho jsme vedli ligu. Pak se nám sice přestalo dařit, asi jsme tomu nedávali, co jsme měli. Ale přišel nový trenér, začali jsme hrát víc agresivně a vybojovali pár výher po sobě. Není to na postup do Ligy mistrů, což je škoda, ale třetí místo bereme.

Ve čtvrtfinále na Spartu čeká Kometa. Těšíte se?

Na to se těší fanoušci, těšíte se vy, novináři, televize... Samozřejmě máme Kometě co vracet, dvakrát jsme s nimi vypadli. Chceme postoupit, tak doufám, že do toho dáme větší srdce.

Dvojice v play off Předkolo

Olomouc - Zlín

Hradec Králové - K. Vary Čtvrtfinále

Liberec - 8A

Třinec - 7A

Sparta - Kometa

Mladá Boleslav - Plzeň

Sledovali jste během zápasu průběžné výsledky ostatních duelů?

Ne, nemám u sebe telefon, ani trenéři nám nic nehlásili. Nechtěli jsme kalkulovat, chtěli jsme prostě vyhrát. Od toho tady jsme, navíc před domácím publikem.

Je psychika hlavní silou Sparty? Kromě jedné výjimky na začátku sezony jste duely, kdy rozhodovalo nastavení, vždy zvládli.

Věříme si jak při hře tři na tři, tak při nájezdech. Víme, že máme v týmu šikovné hráče. Některé situace trénujeme a myslím, že je to znát. A samozřejmě s tím, jak často vyhráváme, stoupá i naše sebevědomí.

Naopak oslabení je herní činnost, v níž se vám letos příliš nedaří.

Souhlasím, na tom musíme zapracovat. Kometa má totiž výborné přesilovky. Statistiky v tomto hovoří jasně, dostáváme příliš mnoho gólů. Pan Hořava má na starost obránce, takže s nimi trénuje, komunikuje, ukazuje jim rozbory na videu. Myslím, že se práce na oslabení zlepšila.

Spartě poslední sezony roste návštěvnost, letos na zápasy chodilo v průměru přes deset tisíc lidí. Co na to říkáte?

Fanouškům bych chtěl moc poděkovat za podporu, protože jsou skvělí, táhnou nás celou sezonu. Jsem na to velmi pozitivně naladěný, protože hrát pod takovou návštěvou je lepší než někde před poloprázdným stadionem, kam přijdou tři, čtyři tisíce diváků. Tohle je fantastické. A série s Kometou bude třešnička na dortu, protože stadiony budou narvané.