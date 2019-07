Sparta se mění, stálice Pech zůstává. O sestavu bude boj, uvědomuje si

V září sice oslaví Lukáš Pech 36. narozeniny, odepisovat jej však není radno. Vždyť i v uplynulé sezoně se původně počítalo s tím, že Spartu potáhnou úplně jiné opory. Jenže většina z nich selhala a zodpovědnost musel převzít zkušený Pech. Znovu. Bodování Sparty v základní části ovládl už potřetí za sebou!

Po další mizerné sezoně ale prošel klub razantní přestavbou, zejména pak v útoku. Nová jména jako Marek Kvapil, Michal Řepík či Vladimír Růžička budí respekt, na posledním MS předvedl svou kvalitu také Slovák Matúš Sukeľ. Růžička se Sukeľem jsou navíc posilami na pozici centra, tedy Pechově postu.

„Konkurence je vysoká, bude to boj. Přišli kvalitní hráči a nikdo nebude mít nic jistého. Je tady hodně hráčů, zato málo míst,“ shrnuje situaci Pech. Jeho slova už v pondělí potvrdilo propuštění útočníka Richarda Jarůška, poroučet se musel i bek Tomáš Voráček. Oba dostali povolení hledat si angažmá jinde.

Lehký přetlak v hráčských řadách Sparty panuje i nadále a část týmu stále neví, na čem je. Nebude vysoká konkurence znamenat větší nervozitu v kabině? „Může se to stát, někdo to prožívá víc, někdo míň. Závisí na každém, jak se s tím dokáže poprat. Jak má kdo silnou osobnost,“ říká mazák Pech, který slavil už v roce 2009 zisk mistrovského titulu s Karlovými Vary.

Blizoučko poháru byl i o sedm let později, kdy v dresu Sparty padl ve finále s Libercem. Následovaly tři ročníky plné zklamání, které má konečně překlenout nadcházející sezona. „Máme své cíle, ale dopředu nic vykřikovat nechceme. Uvidíme, jak se nám povede chytit začátek,“ krotil nadšení Pech.

Jenže ani povedený start nemusí znamenat úspěch - minulou sezonu načala Sparta famózně, od listopadu se však postupně propadla z prvního místa až mezi nejhorší celky extraligy.

Budiž to poučením pro Pecha a další, kteří si rozporuplným ročníkem se Spartou prošli. Mužstvu byla často vyčítána absence lídra, který by vzal zodpovědnost na sebe. Této funkce se kromě Pecha v závěru sezony překvapivě zhostil navrátilec Jaroslav Hlinka, nynější sportovní manažer.

Teď by si měly role lídrů rozdělit mezi sebe hvězdné akvizice. „Vůdčí osobnost je pro Spartu hodně důležitá. A čím víc lidí si mezi sebe rozdělí zodpovědnost, tím lépe. Vůbec nejlépe všechny lajny,“ přeje si po perné sezoně Pech.

Lukáš Pech strávil po boku Petra Kumstáta většinu své kariéry.

V té další už nebude působit v jednom týmu s Petrem Kumstátem, parťákem ještě z karlovarské éry. Dvoumetrový čahoun ukončil kariéru a o třicet čísel menší Pech přišel o odvěkého kumpána. K návratu jej ale nepřemlouval.

„Měl to už předem dané, byl rozhodnutý. Myslím si, že mu to chybět bude, ale co jsem s ním v poslední době mluvil, tak si užívá a je spokojený,“ měl radost za bývalého parťáka Pech.

On sám se teď musí kousnout, aby si zdánlivě neotřesitelnou pozici ve Spartě obhájil. Konkurence teď bude mít víc než dost. „Chci ale hrát. Abych něco vypouštěl? V žádném případě. Takhle nemůže uvažovat nikdo,“ uzavírá.