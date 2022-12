Vánoce hokejisty Pecha: ujídá bramborový salát a i doma sbírá hlavně asistence

Zkušený hokejista je vyučeným kuchařem, a tak v kuchyni pomáhá nejen o svátcích. Jeho role je však podobná jako na ledě – sbírá hlavně asistence. „Dělám tu hrubou, černou práci a pak to někdo smlsne. Obalím řízky, nakrájím brambory, připravím vajíčka, ale finále a dochucení nechám na manželce,“ usmívá se 39letý centr Motoru.

Pro šestičlennou rodinu už by se bramborový salát dal míchat pomalu v neckách. Pechovy děti však tuto tradiční sváteční přílohu ještě tolik nevyhledávají. „Manželka ho dělá podle receptu maminky a moc mi chutná. Je speciální v tom, že je tam navíc kremžská hořčice. Jinak do něj dáváme klasiku – cibuli, zeleninu, salám gothaj a další,“ líčí.

Ani na kapřích řízcích si potomci hokejisty ještě moc nepochutnají. „Dají si spíš kousek jiných ryb, nebo jim usmažíme normální řízky. A k tomu si přejí hranolky, nebo brambory,“ popisuje.

Celý prosinec je u Pechů plný oslav. Svátek slaví osmiletý Daniel i šestiletá dvojčata Štěpán a Mikuláš. Jen čtrnáctiletý Lukáš má jmeniny už v říjnu. „Poté, čím si manželka v posledních dvou letech prošla s nemocí, si užijeme takové klidné Vánoce, kdy si opravdu vážíme toho, že jsme spolu,“ zdůrazňuje.

Příjemný a odpočinkový bude pro rodinu i 24. prosinec. „Už třiadvacátého večer děláme salát, aby byl odleželý. Na Štědrý den býváme doma, koukáme na pohádky, pak jdeme do přírody na procházku. Navečer si zatopíme v krbu a uděláme krásnou atmosféru. Svátečně prostřeme stůl, hrají koledy, zapálíme svíčky,“ naznačuje.

Mají rádi Sám doma

V podvečer už jsou napjaté zejména děti a čekají, co jim Ježíšek nechal pod stromečkem. „Jako každý si užívám dětskou radost, když rozbalují dárky. Letí u nich pokémoni, takže sbírají jejich kartičky. Trochu mě zklamalo, že nesbírají ty tátovy. Třeba se to změní,“ okomentuje.

Klasické české pohádky Pechovi potomci rádi přepínají na jiné programy. „Tři oříšky pro Popelku a jiné klasiky, to už je pro kluky úplně mimo. Mají rádi Sám doma, ale jinak by pořád mohli mít Transformers a podobné,“ uvádí.

Rodina dodržuje jen pár tradic. „Schováváme šupinu kapra pod talíř. Pak bych si ji dal do peněženky, ale už nepoužívám hotovost, tak nemám, kam ji schovat. Leda že bych si ji nalepil na hokejku,“ glosuje.

Nabitý program české extraligy mezi svátky hokejistům moc nepřeje. Často se hraje ještě 23. prosince a na Boží hod už se týmy znovu scházejí na trénink. „Těším se, až skončím s hokejem, že si užiju Vánoce až do silvestra. Ale i tak se při Štědrém večeru normálně přejím. Dám si kapra, salát, všechno. Salát kolikrát chodím ujídat se lžící do lednice,“ přiznává.

Potvrzuje to i Pechova manželka Petra. „Lukáš hodně ujídá. To je jako s cukrovím. On by všechno snědl a na Vánoce by nic nezbylo,“ přikyvuje. Sám útočník má rád její vanilkové rohlíčky, chutnají mu i vosí hnízda či méně tradiční druhy, třeba ty s příchutí gin-tonic.

Hokejovou kariéru ještě Lukáš Pech končit nehodlá. S úsměvem si tak pohrává s variantou, že by se čtyřmi syny mohl seskládat hokejovou lajnu. „Proto pořád hraju. Čekám, až vyrostou, abychom si mohli spolu zahrát. Jarda Jágr nastupuje ještě po padesátce, tak to by mohlo vyjít. Hokej ale hraje jen nejstarší syn, ostatní dělají jiné sporty,“ uzavírá.